Fuego y dimonis en el Parc de la Mar: Palma recupera su Sant Joan

Pistoletazo de salida a la nit de Sant Joan. El corazón de Palma, en el Parc de la Mar y con la catedral de fondo, los dimonis han regresado a Ciutat tras dos años de ausencia por la pandemia. La afluencia ha sido multitudinaria. Había ganas de fiesta. «Años anteriores había gente, pero nunca había visto tanta», reconocía un miembro de la organización.

Ha sido una fiesta especial, sobre todo, para los más pequeños. Muchos no habían llegado a conocer esta tradicional fiesta palmesana y ha sido su primer contacto con los dimonis y los correfocs. A las 19:30h, apenas media hora tras iniciarse las actividades infantiles, se ha tenido que cerrar el pintacaras debido a la afluencia. «¿Ah, había que reservar?», preguntaba una madre. No. Ha vuelto a invadir el espíritu festivo mallorquín. Centenares de niños han podido prepararse para su gran cita, pintándose las caras de dimonis, tigres o de unicornios. También se han dispuesto distintos juegos, basados en Sant Joan, y hasta un llamado «photocall endemoniat».

El sonido de los tambores ha retumbado potente, avisando de la llegada de los dimonis y de la Flama de la Llengua, que ha prendido la primera de las muchas hogueras de esta noche. Alrededor de niños y mayores expectantes, el fuego ha prendido rápidamente y con él, decenas de dimonis han llenado la esplanada con chispas, caras de espanto y gritos. Entre los pequeños, llantos y caras de emoción. A Aisha Sosa, de 4 años, no le han hecho mucha gracia: «Me ha dado susto, pero un dimoni después me ha chocado la mano». Sin embargo, Jairo Lapaz Castellano, de 10 años, era de los confiados. Su prima le cogía de la camiseta, evitando que se abalanzase hacia el interior del correfoc. «Es que soy de Consell, a mí los dimonis no me asustan», decía orgulloso.

El divertido estruendo ha finalizado justo coincidiendo con el atardecer y dando paso a un concierto de Roada, grupo des Pla, especializado en música mallorquina tradicional. El ambiente ha sido extremadamente festivo y algunos se han animado hasta a bailar un ball de bot improvisado. Con las emociones aún a flor de piel y música de fondo, las familias y amigos se han ido reagrupando y disfrutando de una merienda-cena a la fresca, gracias al servicio de bar desplegado en el mismo parc.

Al lugar han acudido representantes municipales, como el alcalde de Palma, José Hila, que ha destacado que «después de dos años la gente tiene ganas de fiesta. Es hora de pasárselo bien». También se ha acercado el regidor de Participación Ciudadana, Alberto Jarabo, quien, apremiado por sus hijos, ansiosos de participar en las actividades, ha destacado a Ultima Hora que «se ha doblado el presupuesto para poder incrementar la calidad de una actividad tan identificada con la ciudad» como esta.