Tripulantes de cabina de EasyJet, convocados a nueve días de huelga en julio

El sindicato USO ha convocado este martes nueve jornadas de huelga de tripulantes de cabina en la aerolínea EasyJet en España que coincidirán con el primer, tercer y último fin de semana del mes de julio, en protesta por el bloqueo en la negociación del convenio que regula sus condiciones laborales. En rueda de prensa, el responsable de USO en EasyJet Málaga, Miguel Galán, ha explicado que los trabajadores exigen las mismas condiciones salariales que sus compañeros de otros países europeos como Francia o Alemania, cuyos sueldos base (sin contar las horas de vuelo) están en torno a 850 euros más que los que se cobran en España, que rondan los 950 euros.

La empresa y los sindicatos (USO y Sitcpla) se verán las caras este martes en una primera negociación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), un encuentro del que Galán espera que salga un acuerdo y que EasyJet acuda con "una posición razonable". En concreto, los TCP que trabajan en España aspiran a un incremento salarial que rondaría el 40 % del salario base, que actualmente se sitúa en 950 euros, a los que hay que sumar las horas de vuelo, una cantidad, que según Galán, apenas llega para pagar el alquiler o la hipoteca en Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca.

Asimismo, el sindicato pide que el incremento del salario base no implique un recorte del importe de las horas de vuelo, así como que se incluya en el pago un plus de antigüedad, un aumento salarial del IPC durante la vigencia del convenio, o que se limiten las horas de vuelo para favorecer el descanso de la tripulación, entre otras cosas. La huelga tendrá lugar en los aeropuertos de El Prat, Málaga y Palma de Mallorca en los días 1, 2, 3, 15, 16, 29, 30 y 31 de julio, ha precisado Galán, que no ha explicado cuántos vuelos se verán afectados y ha pedido disculpas a los pasajeros.

También han convocado huelga los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa Ryanair, en este caso para esta misma semana, los próximos 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, después de no alcanzar un acuerdo con la representación de la empresa en la reunión celebrada en el SIMA el pasado 16 de junio. La huelga está convocada en las diez bases de la aerolínea en España: Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca.