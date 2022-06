La ola de calor ya ha llegado a Mallorca, según ha informado este lunes la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero. En concreto, se ha activado alerta amarilla en el interior de la Isla, ya que la masa de aire cálido, procedente del Sáhara, que se encuentra situada sobre la Península dejará máximas de 36º; este pasado domingo se llegó a los 35,7º en Binissalem. Por la noche, las mínimas no bajarán de los 20º-22º en las zonas costeras, por lo que serán tropicales; mientras que en el interior serán de unos 18º.

De cara al martes, la ola de calor se extenderá a toda la Isla, salvo a la zona de Levante. Guerrero ha precisado que se ha activado el aviso amarillo por máximas de 36º-38º, excepto en el área citada con anterioridad. El miércoles se mantendrá la misma situación, con las alertas incluidas. La previsión del tiempo en Mallorca indica que será así hasta el próximo sábado, aunque Guerrero ha precisado que habrá que estar muy atentos para ver si el desplazamiento de la masa de aire cálido hacia la Isla motiva algunas variaciones sobre lo previsto.

La delegada de la Aemet ha recordado que aunque no es lo habitual, Mallorca ya ha vivido otras olas de calor durante el mes de junio, ambas tuvieron una duración de cuatro días. En concreto, en el año 2003 se registró una ola de calor, que dejó máximas de 40º en Sóller. En 2019 hubo otra en el interior de la Isla y en Montüiri el termómetro alcanzó los 40,7º. En principio, no está previsto que en este episodio se llegue a estos valores, aunque no se puede descartar. Por ola de calor se entienden más de tres días consecutivos con temperaturas inusualmente elevadas, concretamente de 36º.