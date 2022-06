El Bingo Teatro Balear de Palma busca nueva utilidad tras renunciar a convertirse en un casino. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears conocida esta semana da carpetazo a las intenciones de convertirse en un casino.

La idea de su propietario, Eusebio Cano, es encontrar antes del verano una utilidad para el local, que cuenta con más de 2.000 metros cuadrados y se encuentra situado en una zona estratégica de Palma, en la plaza Comtat del Rosselló, junto al mercado del Olivar.

Tras el fallo, Cano señaló que «hace un año que sé lo que iba a pasar. Por eso ya está más que olvidado el proyecto del casino, pero aún no he encontrado una utilidad al local». Advirtió que está pendiente del nuevo Plan General para encontrar una nueva utilidad al espacio. «Ha habido inversores suecos interesados y también cadenas de alimentación. No se podrían hacer oficinas y estamos pendientes del Plan General para saber a qué actividad se podría dedicar», dijo.