Pere Soler se incorpora a XBalears y retira la denuncia contra el Pi

El conseller insular díscolo del Pi, Pere Soler, ha anunciado este jueves que se incorpora al nuevo partido xBalears, creado por miembros críticos con la formación regionalista. El político inquer, que fue expulsado del Pi por desplazar a Xisca Mora de su cargo como portavoz en el Consell de Mallorca y que ahora está en el Grupo Mixto, ha explicado que retirará la denuncia contra su antiguo partido. «No es que no piense que no actuaran precipitadamente e incorrectamente, pero si ya no quiero volver al Pi debo retirarla por coherencia», ha comentado.

Soler ha afirmado que su incorporación al nuevo proyecto surgido en Ibiza es consecuencia de la disolución del comité del Pi de Inca, del cual formaba parte y lideraba. «Tengo que estar con los compañeros, que están pendientes de entrar a formar parte de xBalears», ha puntualizado el conseller insular. «El proyecto me gusta porque es de largo recorrido, no está pensado de cara a las elecciones de 2023», ha asegurado Soler, y ha añadido que el hecho de haber sido creado en Ibiza le parece una «virtud». De momento, Soler ha dicho que no se ha hablado de candidaturas, pero que esperan que muchos comités del Pi críticos con la dirección del partido se sumen al nuevo proyecto.