La mallorquina Luisa Catalán, primera mujer miembro honoraria de la internacional Les Clefs D'Or

La mallorquina Luisa Catalán, socia fundadora de The Label & co. y conocida Concierge (conserje) en el turismo de lujo de la isla, ha sido nombrada la primera mujer honoraria de la Asociación Les Clefs D'Or.Catalán, tras conocer la noticia, ha declarado a Ultima Hora: «Estoy muy agradecida por todo lo que significa y porque se ha puesto en valor la figura del Concierge, a veces tan desconocido para la gente que no es del sector turístico. Es un reconocimiento a muchos años de esfuerzo y sacrificio».

Este nombramiento tiene doble valor, ya que no solo es el reconocimiento a una carrera de 15 años de buen hacer en el sector Concierge y turismo de lujo, sino que además es la primera mujer que accede a esta exclusiva Asociación como miembro Honoraria, desde hace muchos años. La Asociación Les Clefs d’Or se fundó en París en 1962 por lo que este año celebra su 60 aniversario, aunque en Mallorca se estableció en 1972 de la mano de Francisco Borràs, jefe en su día del hotel Formentor.

Les Clefs d'Or agrupa a los Concierge de los mejores hoteles de 5 estrellas de todo el mundo. En la actualidad hay unos 4.000 y concretamente en Baleares hay 32, incluyendo miembros activos y honorarios. Bajo la premisa de ‘nada es imposible’, Luisa Catalán, licenciada en Turismo, se inició en el sector hotelero en el hotel Gran Meliá de Mar, y durante unos 12 años pasó por diferentes cadenas del sector: Riu, Hilton y Puro. Tras comprobar el potencial del sector lujo, dio el paso a emprender en compañía y con mucho esfuerzo, fundó su primera empresa bajo el sello «Mallorca Label». Tras unos más que exitosos años, se labró el sobrenombre de la «conseguidora», ya que nada se le resistía. Una más que abultada y cotizada lista de anónimos clientes de lujo, eventos exclusivos y solicitudes inverosímiles la avalan. Más tarde funda «The Label & Co», se embarca en esta aventura profesional sola y con el mismo éxito que con al anterior. Su objetivo siempre ha sido y será «cubrir las necesidades de los clientes en los campos del marketing, la comunicación y las ventas, y en el de la organización de todo tipo de eventos, dando lo mejor para garantizar la excelencia en el servicio».