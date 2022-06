Baleares ha registrado una tasa de disoluciones matrimoniales de 55,9 por cada 100.000 habitantes en el primer trimestre del año, lo que la sitúa como la quinta comunidad con más rupturas, por encima de la media nacional de 53,3, aunque se ha registrado un descenso interanual del 3,5 %. Entre enero y marzo se han presentado 657 demandas de disoluciones matrimoniales -separaciones y divorcios, tanto de mutuo acuerdo como no consensuados-, que son un 3,5 % menos que en el primer trimestre del año pasado, según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Casi todos los tipos de demanda de disolución matrimonial presentadas ante los órganos judiciales de Baleares han mostrado un descenso durante el primer trimestre de 2022: las de divorcio consensuadas tuvieron un descenso interanual del 1,5 %; los divorcios no consensuados fueron un 6,5 % menos; las separaciones consensuadas bajaron un 15 %, y las separaciones no consensuadas no variaron. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 se presentaron en Baleares 437 demandas de divorcio consensuado; 200 demandas de divorcio no consensuado; 17 de separación consensuada y 3 de separación no consensuada. En todo el trimestre no se presentó en las islas ninguna demanda de nulidad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, con datos del CGPJ.

En el conjunto de España, el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios ha experimentado un ligero descenso del 0,5 % en el primer trimestre de 2022 y las únicas que han aumentado han sido las demandas de divorcio no consensuadas, que han crecido un 2,2 %. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año se han presentado en los órganos judiciales un total de 25.261 demandas de disolución matrimonial. Con la excepción de las demandas de divorcio no consensuadas, que han aumentado un 2,2 % (9.498), todas las formas de disolución matrimonial han mostrado disminuciones interanuales en el primer trimestre de 2022. Así, las 14.730 demandas de divorcio consensuado representan un 2,1 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2021; las demandas de separación consensuadas, de las que se han presentado 723, han disminuido un 0,1 %; las 292 no consensuadas son un 4,3 % menos que las presentadas el año anterior; mientras que las demandas de nulidad han sido un 18,2 % menos (18).

El mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 63,1; Comunidad Valenciana (58,2); Murcia (57,2); Andalucía (56,3); Baleares (55,9); Cataluña (55,1) y Asturias (54,9). En todos esos territorios se ha superado la media nacional, que es de 53,3 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se han dado en Castilla y León, con 41,2 y en Extremadura (44,8). En cuanto a la modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, las demandas de modificación de medidas consensuadas han disminuido un 3,9 % hasta las 3.359, mientras que las no consensuadas, en total 8.518, han aumentado un 0,9 % respecto al mismo trimestre de 2021. Las 5.888 demandas de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas se han reducido en un 8,8 % y las no consensuadas (6.922) en un 1,2 %.