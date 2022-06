Hasta 4.671 estudiantes de Baleares están matriculados para examinarse, a partir de este martes y hasta el jueves, de las Pruebas de Bachillerato de Acceso a la Universidad (PBAU), según datos de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Son 543 alumnos menos que el año pasado, cuando se registraron 5.214. El descenso coincide con el hecho de que en 2020 y 2021, a causa de los efectos de la pandemia en la enseñanza, se permitiese acudir a las pruebas sin un límite de asignaturas suspendidas. De esta manera, los matriculados en la UIB se han reducido por primera vez en cinco años.

Sin embargo, esta flexibilidad temporal debida a las circunstancias sanitarias se ha endurecido este año. La Conselleria d’Educació aprovó en noviembre una resolución por la cual se establece que los alumnos tienen que aprobar todas las materias para matricularse en las PBAU. Aun así, la misma normativa permite presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio con una asignatura suspendida. No obstante, deben de cumplir varias condiciones, como no haber abandonado la materia; tener una nota media superior al cinco y que el equipo docente haya acordado que el alumno se pueda presentar a los exámenes. La evolución de matriculados en la UIB no había descendido hasta este año. En 2018 fueron 4.111 los alumnos que se registraron para presentarse a las PBAU. Al año año siguiente lo hiceron 4.203, mientras que en 2020 (justo al salir del confinamiento) se matricularon 5.025 estudiantes, un 30 % más, según destacó la UIB en una nota de ese año.

La pandemia

La vicerrectora d’Estudiants de la UIB, Carme Touza, destaca que ha habido un aumento de matriculados durante la pandemia. Sin embargo, considera que para disponer de una estadística «en condiciones», falta saber el número de matriculados y de titulados en 2º de Bachillerato durante el período analizado para saber si la COVID «explica por sí sola este incremento». Asimismo, apunta que se requeriría ampliar la secuencia temporal con lo que pase en las futuras ediciones, pero recuerda que será difícil de comprar porque el sistema de PBAU cambiará en una par de años con la aplicación de la LOMLOE.

Las PBAU recuperan este año cierta normalidad después de dos años de pandemia: no habrá que usar obligatoriamente mascarillas y se reducen los puntos donde se hacen los exámenes. Sin embargo, se mantienen algunas medidas para evitar aglomeraciones y que de cada prueba el alumnado pueda escoger indistintamente preguntas de uno de los dos modelos que se exponen.