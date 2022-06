Yllanes solo se compromete a acabar la legislatura pero no sabe si repetirá

El vicepresidente del Govern y conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, presidirá esta mañana la reunión del Consell de Govern. En ausencia de la presidenta Francina Armengol –de viaje oficial a Argentina–, Yllanes lleva hasta mañana la representación de la Presidència de les Illes y este lunes dirigirá una reunión, aparentemente de trámite, pero cargada de simbolismo porque se produce apenas una semana después de que decidiera ausentarse del debate que aprobó la ley turística y de una serie de encontronazos sobre cuál es su papel en un ejecutivo de coalición.

El martes decidió irse del pleno del Parlament para no asistir al debate de la Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo en Balears, ya que el texto que se aprobó no incluía todas las exigencias a los hoteles relacionadas con el cambio climático y la transición energética que el grupo Unidas Podemos había planteado como enmiendas en el debate previo. Un día antes, el lunes, Yllanes se sintió molesto –y así lo ha confirmado este diario– cuando oyó al jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, referirse con la presidenta balear a la necesidad de adecuar el turismo a las medidas para limitar los efectos del cambio climático. Fue el lunes por la noche cuando decidió que se iría del pleno, no informó previamente a la presidenta balear y se lo comunicó al grupo parlamentario de Podemos con la mínima antelación.

Podemos quiere que Yllanes repita como candidato en 2023 y la dirección balear no tiene, por el momento, ningún ‘Plan B’ en caso de que decidiera no presentarse. Tanto la secretaria general del partido morado en las Islas, Antònia Jover, como el secretario de Organización y portavoz parlamentario, Alejandro López, ya le han pedido que sea candidato y se han puesto a su disposición.

El vicepresidente del Govern ha pedido tiempo, «no demasiado, pero lo necesario para resolver asuntos personales». Yllanes ha confirmado este hecho y ha aclarado que continuará toda la legislatura, vaya a ser o no el candidato. El juez en servicios especiales Juan Pedro Yllanes cumplirá 63 años en los próximos meses y tiene que valorar si decide jubilarse, tanto de la judicatura como de la política.

Podemos no tiene ninguna queja de su gestión, «aunque tiene sus prontos y toma sus decisiones de un día para otro» (según coinciden varios representantes del Consejo Ciudadano Autonómico) y, además, considera que tras un arranque difícil, por el modo en que se distribuyeron las competencias económicas y de innovación en el Govern, ha conseguido hacerse ver. Además es responsable de un área especialmente sensible para Podemos, el de la recuperación de la memoria democrática y la política de reparación a las víctimas de la dictadura franquista.

Yllanes ha aclarado que no había planteado ninguna objeción a que la presidenta Armengol aprovechara su viaje a Argentina para entregar certificados de víctimas del franquismo a familiares de dos mallorquines asesinados tras el golpe de estado de 1936. Dijo que firmó esos certificados y que toda esa parte de la visita se organizó de manera coordinada con la secretaria autonómica de Memòria Democràtica. Sobre cuándo tomará su decisión, no lo ha aclarado aunque ha explicado que primarán las cuestiones personales y que comparte la estrategia de Podemos. El partido morado no ha abierto todavía en Balears el proceso de primarias que utiliza para elegir a sus cabezas de lista. Posiblemente espere hasta el próximo año.