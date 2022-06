Todo se encarece y la educación no va a ser una excepción. De este modo, las familias de Baleares verán incrementados sus gastos el próximo curso escolar 2022-23. Según han confirmado desde la Conselleria d'Educació, el precio del comedor de los colegios públicos de las Islas subirá, concretamente lo hará en 30 céntimos el menú diario. Las citadas fuentes han hecho especial hincapié en que no aumentará tanto como lo ha hecho la inflación, que ha cerrado el pasado mes de mayo en el 8,7 por ciento. En este sentido, han recordado que los productos de la cesta de la compra con los que se elaboran los menús escolares han experimentado importantes subidas de precios y han recordado que estas actualizaciones están previstas en las adjudicaciones.

En el caso de los colegios concertados de las Islas, desde la Conselleria han precisado que no disponen de datos, por lo que desconocen si van a actualizar o no sus tarifas. Tampoco han facilitado esta información desde Escola Católica, la patronal que aglutina a la mayoría de los centros religiosos que existen en las Islas, ya que han argumentado que no entran en el tema de los precios que aplican sus asociados.

Ultima Hora sí ha podido saber que hay centros concertados que van a subir la asignación voluntaria que realizan las familias cada mes. Este es el caso concreto del CIDE, que ha comunicado a las familias que esta tarifa, denominada 'cuota Cide' pasa de 14 a 30 euros mensuales. Desde el colegio han argumentado que esta subida va destinada a invertir en recursos humanos y realizar mejoras y mantenimiento de las instalaciones del centro. Esto ha provocado un gran revuelo entre los padres y algunos se están planteando dejar de pagar esta asignación voluntaria.

En este sentido, desde la Conselleria d'Educació han insistido en que se trata de una aportación voluntaria. Además, han precisado que «no pueden cobrar nada que está incluido en el concierto (profesorado y uso de instalaciones) que paga la Conselleria». Además, han añadido que los servicios complementarios (comedor, escola matinera...) o actividades extraescolares ya están incluidas. «Todas estas actividades deben ser voluntarias, no discriminatorias y no pueden formar parte del horario lectivo. Deben tener carácter no lucrativo, pero pueden tener beneficios si se reinvierten en la mejora del centro», han manifestado las citadas fuentes.

En definitiva, a medida que se aproxime el inicio del curso, los padres irán conociendo los encarecimientos que experimentan cada uno de los servicios que les prestan sus respectivos colegios: comedor, transporte escolar, actividades extraescolares, etc. Sin lugar a dudas, la subida de la inflación se refleja en todos los ámbitos y la educación no ha quedado al margen.