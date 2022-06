Sanxenxo, en Galicia, ofrece cuatro viviendas a médicos que quieran desplazarse a la localidad para reforzar la sanidad en verano, cuando crece su población flotante. Su alcalde, Telmo Martín, explica cómo funciona un proyecto piloto que el Sindicato de Médico reivindica para las Islas.

¿Cuál es la situación sanitaria del municipio?

—Sanxenxo no es ajeno a la problemática que existe a nivel nacional por la falta de médicos de Atención Primaria. Un problema que se acrecienta en la temporada estival cuando sextuplicamos la población habitual alcanzando picos de 130.000 habitantes.

¿Los servicios sanitarios pueden quedar saturados o solo es en Primaria?

—Nosotros contamos con dos centros de salud municipales y a los pacientes habituales se nos suman, en temporada estival, los desplazados, por lo que es necesario que se refuerce para ofrecer un servicio sanitario de calidad.

¿En qué consiste exactamente la iniciativa de ofrecer vivienda gratuita a quien quiera venir a trabajar en verano?

—Se trata de un proyecto piloto en el que el Ayuntamiento de Sanxenxo sufraga el alquiler y gastos de luz y agua de cuatro viviendas, cercanas a los centros de salud municipales, para cuatro médicos de Atención Primaria, de fuera de Galicia, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. De ocuparse estas cuatro plazas, supondría una mejora en el refuerzo de médicos respecto a veranos anteriores a la pandemia cuando se contaba con tres médicos de refuerzo.

¿Cómo surge la idea? ¿Fue una petición de la Xunta o parte del mismo Ayuntamiento?

—Desde hace ya tiempo estábamos en conversaciones con la Xunta de Galicia para tratar de mejorar y ayudar en todo lo posible a mejorar el servicio sanitario en nuestro municipio y, de forma especial, en verano. Cuando surge esta posibilidad, lo que hicimos fue realizar una retención de una partida de 32.000 euros para iniciar el proceso de búsqueda de viviendas. Ya las tenemos, son cuatro apartamentos de calidad, cerca de los centros de salud, lo que permite el traslado de los médicos y de sus familias.

Es el primer año que ofrecen está posibilidad, ¿ha habido médicos ya interesados?

—Este es el primer año y esperamos que funcione. Lo aplicaremos los veranos que sean necesarios mientras no se solucione el problema de falta de médicos. Somos conscientes de que no es una solución a largo plazo, pero creemos que igual que reforzamos la seguridad con agentes de Policía Local, debemos hacerlo con este servicio, aunque tanto la sanidad como la seguridad ciudadana no sean de nuestra competencia. Queremos seguir siendo un destino referente en seguridad y con ese objetivo seguiremos trabajando. La selección de médicos depende de la Conselleria de Sanidade, pero sí ya han llamado varios facultativos interesándose por la propuesta al ayuntamiento.