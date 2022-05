Actualitzam marcadors amb so cas de #Penyasegading d'aquest cap de setmana.



Com que no ha transcendit sa nacionalitat de sa participant, mos hem vist obligats a crear com una espècie d'Equip Olímpic d'Atletes Independents.

https://t.co/JmmZsW8ZIV via @diariomallorca pic.twitter.com/uiSTFPOzyA