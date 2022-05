El Grupo Parlamentario Més per Mallorca y el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, se reunirán este martes en Palma con el objetivo de abordar diferentes iniciativas parlamentarias conjuntas. Concretamente, según han informado desde la formación ecosoberanista, el encuentro tendrá lugar alrededor de las 10.30 horas en el despacho de Més per Mallorca en el Parlament balear. En la reunión participará el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia; el portavoz parlamentario de la formación, Miquel Ensenyat, y diferentes miembros de la Comisión Ejecutiva de Més.

Junqueras y Apesteguia tratarán diversas iniciativas parlamentarias que Més presentará en la Cámara balear, para que posteriormente sean elevadas por ERC al Congreso de los Diputados. Por otro lado, a las 19.30 horas, el presidente de ERC participará, también en la capital balear, en una conferencia bajo el título 'Per un model econòmic Més social y Més humà'. La conferencia, que tendrá lugar en Ca n'Oleo, será presentada por la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad en el Ajuntament de Palma, Neus Truyol, de la formación ecosoberanista.