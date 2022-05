Un verano en Mallorca

El programa de verano que impulsa desde hace 18 años la Associació Per Ells se adelanta este año con la llegada ayer, in extremis, de 22 menores procedentes de Chernígov, Ucrania, que ha traído un convoy de 17 familias de Mallorca. Estos niños y niñas, de entre seis y 13 años, ya habían participado con anterioridad con la ONG.

La travesía desde la ciudad más fronteriza de Polonia con el país invadido hasta Mallorca duró cinco días. Allí les esperaban los menores junto con algunos tutores, tras un agotador viaje de más de 16 horas desde su ciudad de origen hasta Przemysl (Polonia). El alojamiento fue a cargo de Hotelbeds, que se encargó de gestionar en Lyon (Francia) la estancia de todos. Dichas familias tendrán a estos chicos a su cargo durante los meses de verano. A diferencia de otros años y debido a la guerra, cada menor cuenta con la protección temporal y la autorización de sus padres o tutores antes de salir de Ucrania.

La familia Payeras Mateu abrazan a Polina, una niña de Ucrania.

Sin embargo, Per Ells está citada para el próximo lunes en el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) para verificar si hay o no alguna situación de desprotección. Con todo, esta cita no deja de ser un procedimiento ordinario. La presidenta de Per Ells, Esperança Seguí, se queja de la «mala comunicación» entre las distintas administraciones porque recuerda que toda la documentación de los menores ya la tiene previamente Madrid.

Cuando llegaron los ucranianos y las familias mallorquinas al puerto de Alcúdia, sobre las tres de la madrugada, la Guardia Civil no autorizó su salida hasta verificar las matrículas de los vehículos del convoy y los documentos de identidad de cada menor. Fuentes del IMAS justifican que no deja de ser un trámite habitual para asegurar el bienestar de los niños. En estos casos, se valora que cada uno tenga el permiso de un tutor legal y los antecedentes penales de las familias de acogida. A pesar de todo, Per Ells celebró ayer su llegada.