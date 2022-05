Més per Mallorca se ha adherido a la iniciativa legislativa popular 'Avui per demà', una ley promovida por la entidad ecologista GOB, que nace con la voluntad de garantizar la sostenibilidad y el bienestar de las futuras generaciones antes los retos ecológicos, climáticos y sociales. Según ha informado MÉS per Mallorca en nota de prensa, la Comisión Ejecutiva de la formación ecosoberanista acordó este lunes apoyar la Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de Baleares, promovida por el GOB. La iniciativa nace de la voluntad de garantizar un entorno ecológico, digno y óptimo para los niños y jóvenes de hoy en un futuro, base «imprescindible» para el bienestar económico y social.

El objetivo de la ley es garantizar que todos los instrumentos de planificación que se aprueben hoy tengan en cuenta como afectarán al bienestar de las generaciones futuras. «Las acciones del presente condicionarán el devenir, por lo tanto, la intención es poner en el centro la voz de los más jóvenes, sus inquietudes, angustias y esperanzas. Porque ellos son los que tendrán que hacer frente a un futuro cada vez con menos garantías», ha apuntado MÉS per Mallorca. La iniciativa legislativa también pretende garantizar que en un futuro haya disponibilidad «suficiente» y «de buena calidad» de recursos indispensables para garantizar la vida digna, como es el caso del agua, las tierras fértiles, la biodiversidad, la vivienda, el trabajo, la cultura, la educación y la formación, etcétera. 📢 Per una economia que posi la vida al centre i respongui a la necessitat de fer una transició de model justa i adaptada al nostre territori 🌐https://t.co/ISSK3JlV6J pic.twitter.com/1hYEy0Wd4E — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) May 17, 2022 En definitiva, Més per Mallorca, apuesta, a través de la adhesión a esta iniciativa legislativa popular, por una economía «que ponga la vida en el centro y responda a la necesidad de hacer una transición de modelo justa y adaptada al territorio», en un contexto de crisis climática. Así, para Més, «es necesario preservar los recursos disponibles aquí para poder preservar la vida en un futuro próximo».