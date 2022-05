Las mujeres parecen divididas. La nueva ley del aborto suscita debate. Las más mayores lo ven como una medida irresponsable, que incentiva a las menores a tener relaciones sexuales sin control. Por contra, el sector más joven lo percibe como una garantía necesaria. Este martes, Ultima Hora ha salido para preguntar a las ciudadanas de a pie de calle su parecer acerca de esta nueva ley. El sentir general de las de mediana y avanzada edad es claro: exigen que las menores de 16 y 17 años necesiten de autorización paterna. Consideran que «aún son niñas» y que la decisión de abortar es de tal envergadura que sus tutores han de ser conscientes y no pueden tomarla solas.

Por contra, las más jóvenes aplauden el cambio normativo. «Mientras Estados Unidos da pasos atrás sobre el aborto, parece que aquí avanzamos», expresa, orgullosa, J.B. Esta palmesana, que prefiere no dar su nombre, mantiene que las jóvenes han de poder tener la libertad de decidir qué hacer con sus cuerpos. Lo dice con conocimiento de causa: abortó con 19 años, justo cuando acababa de empezar la universidad. Asegura que, de no haberlo hecho, probablemente no podría haber acabado los estudios y haber desarrollado la carrera profesional que tiene. Marta Duarte, estudiante de Medicina corrobora la versión de J. B.: «Realmente no aborta la gente que hace cosas a lo loco, sino niñas que quieren tener unos estudios o un tipo de vida que no corresponde con lo que les ha pasado en ese momento».

Se muestran rotundamente firmes: «las mujeres han de poder decidir sobre su cuerpo», sin necesidad de permiso paterno. Eso sí, hay quienes temen que algunas interpreten la norma como aval para tener relaciones sexuales sin control, con la seguridad de poder abortar sin consentimiento de sus padres. «Estoy de acuerdo en que puedan abortar libremente, porque es su decisión, pero creo que, al ser menores, los padres tendrían que saberlo. Deberían, informarles. No pedirles permiso, sino notificarles de la decisión de sus hijas», expone María Díez, palmesana de 23 años.

La píldora 'del día después', gratis en las farmacias

Esta otra medida incluida en la ley del aborto aglutina mayor consenso. Algunas de las que rechazan la ley del aborto, cambian de parecer en lo que respecta a la píldora. Mantienen que esto favorecerá a evitar llegar al extremo de abortar. Para S.C es una noticia muy bien recibida: «He tenido amigas que me han tenido que pedir ayuda para comprar la píldora. En algunas ocasiones, 30 euros pueden suponer mucho dinero», recalca. El sector opuesto, aunque minoritario, exige que se mantenga de pago. «El que pueda que se la pague, y el que no, que asuma las consecuencias», sentencia . La estudiante de Medicina María Duarte recuerda que hasta ahora la píldora 'del día después' era gratuita en centros de salud y recalca el punto en común de todas las mujeres: «Lo que hace falta es mucha más educación sexual en colegios e institutos para prevenir este tipo de situaciones».