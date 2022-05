La crisis de los microchips sigue generando retrasos en algunas entregas de coches. El presidente de la Asociación de Concesionarios de Baleares (Aseda) y CEO de Autovidal, Andrés Vidal, ha precisado que el retraso medio es de unos cuatro meses, aunque en algunos casos puede ser superior, especialmente si se trata de fabricantes europeos, ya que tienen más problemas con los microchips.

En este punto, ha querido dejar claro que los concesionarios siguen teniendo stocks de vehículos, aunque no es tan amplio como antes de la pandemia. Los problemas vienen cuando los clientes quieren un modelo que no se encuentra en el concesionario y hay que pedirlo fuera; «mientras más customizado esté, mayor puede ser la demora». La previsión es que esta crisis de suministro no esté resuelta hasta bien entrado el ejercicio 2023, según ha precisado Vidal.