La negociación entra en la recta final y falta el acuerdo con el PI

Los partidos del Pacte tienen ya prácticamente cerrado el acuerdo, que pasa por decrecer, establecer unas cuotas obligatorias de producto local en los alojamientos y obligar a poner puntos de recarga de coches en los aparcamientos.

Con el PI se está negociando que la ley incorpore medidas para permitir el cambio de usos de los hoteles para que se transformen en VPO, oficinas y residencias y el acuerdo podría cerrarse en breve.

Josep Melià (PI) asegura que su partido no apoyará la propuesta de decrecimiento de plazas porque, pese a estar de acuerdo con el fondo, considera que la forma no es la adecuada «porque no sabemos a dónde nos lleva».