Más de 1.500 turistas de EEUU y Canadá llegarán a Palma cada semana desde junio

Más de 1.500 turistas de Estados Unidos y Canadá llegarán cada semana a Mallorca, en concreto a Palma, a partir de la primera semana de junio con los tres vuelos directos programados por United Airlines entre Nueva York-Newark-Son Sant Joan y la escala del crucero Wonder of the seas cada lunes en el puerto palmesano. Los tres vuelos semanales de la aerolínea, que en junio están ya casi al completo por la promoción que se ha hecho en toda la costa este de Estados Unidos y en Toronto (Canadá), sumarán 600 turistas, a los que hay que sumar, como mínimo, 900 más en el buque de la naviera norteamericana Royal Caribbean.

El conseller insular de Turisme, Andreu Serra, afirma que la apertura del mercado norteamericano «va a tener un gran impacto económico en Palma y en el resto de la Isla, así como en todo el tejido productivo turístico». Añade que llevan más de cuatro meses cerrando con los directivos de la aerolínea norteamericana, medios de comunicación y agencias todo tipo de acciones promocionales. «La respuesta del mercado estadounidense y canadiense está sorprendiendo a los directivos de la aerolínea, porque hay una gran demanda por venir a Mallorca», puntualiza Serra. La presidenta de los consignatarios en la patronal APEAM, Beatriz Orejudo, afirma que se trata de un «turismo de calidad del cual se va a beneficiar la ciudad y Mallorca». Añade que la llegada semanal al puerto de Palma del Wonder of the Seas «supone dar un salto cualitativo en el turismo de cruceros al captar un segmento de mercado, como el norteamericano, con una gran proyección futura». Noticias relacionadas Mallorca aparece en ‘Forbes’ como nuevo destino para los norteamericanos Precisamente, la escala del crucero de Royal Caribbean ha provocado que la naviera y consignatario hayan cerrado la contratación cada lunes de cuarenta autobuses para hacer excursiones por la Isla. La patronal del transporte discrecional englobada en la patronal FEBT, que preside Rafael Roig, indica que la respuesta en la primera escala del crucero en Palma, que tuvo lugar este pasado martes, «ha superado todas nuestras previsiones». Agencias La patronal de las agencias de viajes de Balears, Aviba, asegura que los vuelos de Palma al aeropuerto de Nueva York «se están comercializando muy bien en las agencias de las Islas, lo cual es del agrado de los responsables de la aerolínea por la respuesta comercial». Desde Aviba señalan que, al mismo tiempo, «se está confirmando la demanda del mercado emisor balear para viajar a Estados Unidos en un vuelo directo por los beneficios que conlleva». Las agencias de viajes están ultimando los paquetes turísticos de acuerdo con la programación de vuelos, de ahí que se ponen a la venta paquetes de seis noches de estancia de media.

Los precios finales dependerán del tipo de alojamiento que se elija y los servicios que se contraten de excursiones en la ciudad de Nueva York. Desde la patronal de las agencias apuntan que la consolidación de este vuelo en los meses de temporada baja y media «va a incidir de forma positiva en la desestacionalización». La patronal hotelera de Palma Asphama puntualiza que los hoteles boutique «serán los grandes beneficiados de la llegada de turistas norteamericanos, lo que repercutirá en las ocupaciones medias durante todo el año».