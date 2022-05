La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) Baleares y portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, ha criticado el complemento de fidelización que reclama el Govern, que considera «un parche» que se debe a que el Gobierno central «se niega a actualizar el plus de insularidad» de los empleados estatales. Tras conocer el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los representantes de los empleados públicos del Estado, Guasp ha lamentado que «deja fuera a los empleados públicos de Baleares» y ha reiterado que «lo que hay que hacer es actualizar el plus de insularidad y no crear un complemento de fidelización nuevo» ha informado Cs en una nota.

«Seguimos con el ninguneo constante de Sánchez y de los gobiernos de turno», ha reprochado y ha recordado que «tampoco el Partido Popular cuando gobernaba Rajoy avanzó con el plus de insularidad que lleva sin tocarse desde 2007» y que representa «un agravio comparativo enorme con las Islas Canarias». Guasp considera que en Baleares «se debería equiparar la indemnización por residencia con las Islas Canarias y no seguir estando tres veces por debajo». Además ha reivindicado que «este complemento de fidelización debe incluir a los profesionales sanitarios y los docentes» con el objetivo de acabar con «el déficit de profesionales sanitarios, de médicos, pediatras, oncólogos y rehabilitadores que redunda en una peor sanidad pública para los ciudadanos de las islas». Guasp ha denunciado que el acuerdo anunciado por el Govern "deja fuera a la plataforma UNISEP que representa a 45.000 empleados y trabajadores públicos, incluyendo entre ellos a los trabajadores y empleados de nuestra comunidad autónoma«. Por ello, Cs ha registrado una batería de preguntas dirigidas a la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, para que »informe de los términos y del alcance de este acuerdo«. »Y sobre todo, que nos facilite el acuerdo firmado ayer por esta plataforma y por estos sindicatos con el Govern", ha pedido Guasp. La portavoz ha recordado que Cs reclamó el pasado 23 de marzo a la presidenta del Govern, Francina Armengol, durante la última reunión del Pacto de Reactivación, un plan de choque mediante el que se solicita «la reunión urgente de la Comisión Mixta de Economía y Hacienda con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para estudiar la dotación económica y los sectores a compensar fiscalmente derivados del doble impacto que supone el alza de los precios agravados por la insularidad y para estudiar a qué sectores estratégicos se debe reducir el IVA, es decir, desarrollar fiscalmente el REB».