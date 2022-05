Mallorca se perderá este verano algunos de sus chiringuitos más célebres. En la isla ya huele a arena sol y días en la playa, sin embargo, la polémica sobre el cierre de instalaciones y locales en los arenales más famosos sin presente. Tanto es así, que la presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró este martes en el pleno del Parlament, sobre los siete chiringuitos de playa cuestionados por la Demarcación de Costas que no podrán abrir este verano que «no pone en riesgo la economía de Baleares».

Armengol atribuyó a la falta de personal y a problemas entre la Demarcación de Costas y los municipios el retraso en las instalaciones y servicios de las playas de Baleares y ha reclamado que las competencias de Costas se cedan al ejecutivo autonómico. El verano está a la vuelta de la esquina, ¿cuáles son los cambios para esta temporada estival? Por el momento, la mitad de los establecimientos de es Trenc, el de la playa de sa Font de n’Alis, en el Parc Natural de Mondragó, y los famosos locales de ses Casetes des Capellans has sufrido algunas modificaciones.

Playas de Muro

La decisión de Costas de denegar el permiso de apertura a Can Gavella, La Ponderosa y Olimpia Opa & Oma sentó como un jarro de agua fría a los propietarios y empleados a la puerta de la temporada estival. Estos chiringuitos, ubicados en ses Casetes des Capellans, se han visto obligados a modificar sus instalaciones y terrazas, pero por el momento están aceptando reservas de cara a los próximos meses a expensas de una decisión firme sobre su futuro.

Es Trenc

Compatibilizar la protección del medio ambiente y el uso del dominio público no es una tarea sencilla. Buena muestra de ello es el informe de la Conselleria de Medio Ambiente, que propone a Demarcación de Costas la eliminación de tres de los seis chiringuitos existentes dentro de las playas del Parc Natural de es Trenc–Salobrar, los de els Murters (ses Covetes), el del Marquès (junto a la Colònia de Sant Jordi) y el de la playa de es Trenc, así como reubicar otros dos autorizados.

Mondragó

Otro chiringuito que tiene los días contados es el de sa Font de n’Alis, dentro del Parc Natural de Mondragó. El nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque se ha marcado como ibjetivo recuperar y restaurar los hábitats dunares en los que se encuentra este kiosco. La decisión de Medio Ambiente choca con los intereses del Ayuntamiento de Santanyí.

El chiringuito del Mar y Paz ya es pasado

El chiringuito y la piscina del Mar y Paz, uno de los lugares más populares de Can Picafort y de la costa mallorquina, ya son historia tras su demolición el pasado cinco de abril. Aunque está previsto que en el nuevo espacio también se instalará un nuevo chiringuito, situado en la parte posterior a lo que hasta ahora ha utilizado el Mar y Paz, que contará con una caseta de veinte metros cuadrados y una terraza de cincuenta metros cuadrados, este será uno de los espacios de los que no se podrá disfrutar este verano, ya que todavía no hay fecha de inicio de las obras para las nuevas instalaciones.