Críticas a la «excepción» con la llegada del 'Wonder of the Seas' a Palma

La Plataforma contra los megracruceros ha criticado este martes que el 'Wonder of the Seas' haya llegado a Palma «escondido», en otro día de «excepciones de los acuerdos que debían limitar la llegada de estos enormes buques» a los puertos de Baleares. Según han detallado en un comunicado, la llegada del 'Wonder' se suma otro megacrucero y a tres cruceros más pequeños que ya están en Palma.

En este punto, han advertido de la «intensificación de contaminación» que se vivirá en la ciudad durante las horas en que los barcos estén atracados, «perjudicando así al medio ambiente, la salud y a los propios cruceristas». Asimismo, han señalado que el hecho de recibir en un solo día a cinco cruceros «generará nuevamente el caos y la saturación de las calles del centro histórico de Palma». «Hace tres años que reivindicamos que se ponga cabeza en este tipo de turismo, que la ciudad no soporta más, pero justo cuando empieza la temporada vemos que los acuerdos se incumplen sistemáticamente y que este modelo no entiende de límites», han lamentado. Por todo ello, la plataforma ha animado a todos los que quieran sumarse a estas reivindicaciones a embarcarse el próximo 9 de mayo en el velero más antiguo activo de España, el Rafel Verdera, «para dar la bienvenida al crucero más grande del mundo, el 'Wonder of the Seas'».