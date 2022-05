Despiertan las primeras serpientes en Mallorca en estos días de primavera casi estival. Su proliferación en las Islas es amplia y es en esta época del año en la que están más activas, concretamente desde mayo hasta julio. «Este es el momento de la gestación y buscan un lugar idóneo para la nidificación», explica Vanessa Rubio, bióloga del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), que trabaja día a día sobre el terreno con este tipo de reptiles.

La especialista señala mayo, junio y julio como los meses donde este tipo de reptiles pueden permanecer más activos y por tanto hacerse visibles para las personas. «Se activan dependiendo de la meteorología, cuando hace más calor es más fácil verlas. Todavía no han subido mucho las temperaturas y están despertando poco a poco», señala la experta. «Si tenemos un mes de mayo y junio frío, las veremos más en verano», advierte Rubio. Cabe recordar que la pasada temporada se avistaron varías culebras en algunas playas de Mallorca, sobre todo en la zona de Calvià y Andratx.

La culebra de herradura que es un tipo de serpiente que vive cerca de los humanos, preferiblemente en entornos rurales, y en los marges establecen sus nidos de forma prioritaria ya que les ofrecen protección y alimento. Ante la presencia de personas huirá; sin embargo, si se siente amenazada o es agredida atacará. Esta especie de ofidios es considerada una especie de introducción reciente en la Isla. Sin embargo, su proliferación conlleva dificultades para las especies locales que han evolucionado sin tener en cuenta a este depredador, por ejemplo las sargantanes. «Las culebras no son un peligro para las personas», aclara la bióloga.

No en vano, la experta del COFIB recuerda que «la mordedura de una culebra de herradura es similar a la de un gato, no son venenosas y no son peligrosas». «No son peligrosas para las personas, se defienden cuando se sienten acorraladas y pueden intentar morder, pero no tienen veneno», explica. Los biólogos recomiendan que en caso de encontrarse con una lo más oportuno es atraparla por métodos propios -como puede ser un cubo o un saco de tela para que pueda respirar- y, rápidamente, avisar al consorcio o al 112. En caso de tratarse en una finca rural es aconsejable instalar las trampas que el COFIB distribuye entre las personas que lo solicitan al teléfono 653 574 145.

En las Islas encontramos cinco especies diferentes de serpientes, dos de las cuales se consideran ya autóctonas debido a la antigüedad de su introducción: estas son la serp de garriga y la serp d'aigua. Hay que tener en cuenta que la serp de garriga es una especie protegida y, en el caso de capturarla, se debe liberar. Las otras tres especies presentes en Baleares son la serp de ferradura (de herradura), la serp verda y la serp blanca. En este caso, desde se recomienda capturar los ejemplares para poder reducir su población. Aunque estos animales son especies protegidas en la Península, en Baleares se consideran especies introducidas.

A pesar de ser especies inofensivas para las personas y animales domésticos, la presencia de estas genera alarma social, especialmente a las áreas urbanas debido a su actividad principalmente diurna y ligada a ambientes humanizados.