En cuestión de tres meses, Iria Ortega, de 16 años, ha pasado de tener pánico a la hora de hablar en público a ser la mejor oradora de España en la categoría sénior en castellano. «Ha sido un gran aprendizaje; he conseguido superarme a mí misma y aprender a no dejarme llevar por el miedo y la pereza», explica Ortega, alumna del Colegio La Salle de Palma. El 9 de abril ganó el X Campeonato Nacional de Oratoria organizado por la Fundación Actívate y celebrado en el renacentista Monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia.

Un profesor del centro donde estudia, y que es un apasionado de la oratoria, animó en febrero a Ortega para que se apuntara a clase. Desde el principio la joven ya despuntó, y ganó en la misma categoría en el campeonato de Balears. Un premio que le permitió presentarse luego al campeonato nacional. «La verdad es que disfruté mucho de la experiencia. La ayuda desinteresada de mi profesor fue un gran ejemplo y, además de mis compañeros de oratoria, he conocido gente de mi edad de otras provincias con las que me lo pasé muy bien», explica Ortega, que piensa seguir. «¿Por qué no repetir? Todavía tengo mucho que aprender», afirma.

Ortega viajó a Valencia acompañada de otras tres compañeras de La Salle en representación de las Islas y que habían ganado en sus respectivas categorías en el campeonato provincial. Se trata de Lluch Cejudo (junior castellano), Clara Vicens (junior inglés) y Elena Romero (senior inglés). El tema que debían desarrollar durante tres minutos fue Tomamos las decisiones más importantes sin darnos cuenta. Durante el concurso, los alumnos deben mostrar sus habilidades comunicativas, de manejo del lenguaje y de puesta en escena, mientras comparten con el público, a través de discursos creativos, imaginativos y persuasivos, su visión sobre la temática propuesta.

«Nuestras cuatro representantes destacaron en un concurso que se caracterizó por el altísimo nivel que mostraron todos los participantes. Sin embargo, solo una, Iria Ortega, consiguió alzarse con el título de Campeona Nacional de Oratoria», explicaron des del colegio en un comunicado. «Su discursó, bien estructurado y con un gran temple, tomó las emociones como epicentro de sus razonamientos ante la premisa y combinó a la perfección fuerza y serenidad. Una combinación que a la postre le daría a Iria el ansiado premio», añadían en la nota. La lectura de su logro es que para alcanzar un sueño hay que enfrentarse a los miedos de uno mismo. El caso de esta joven es un ejercicio de superación. Así lo entiende ella, que dice que si las personas «no nos enfrentamos a aquellas situaciones que nos asustan, nunca sabremos hasta dónde podemos llegar».