«La hostelería no encuentra camareros porque los trabajadores pueden elegir»

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Baleares, José Luis García y Lorenzo Navarro, han achacado a la libertad de elección de los trabajadores las dificultades que el sector hostelero está teniendo para encontrar personal de cara a esta temporada. Máxime, han recalcado, frente a las prácticas de algunas empresas que no respetan sus derechos. «Esto se está convirtiendo en noticia pero quizás lo que está pasando es que los trabajadores pueden elegir y en base a la mejora de sus condiciones laborales se busquen otro sitio u otro sector», señala García para criticar que esta situación es fruto de que «muchos empresarios han apostado por precarizar las condiciones de sus trabajadores».

Para Navarro, el diagnóstico para esta aparente fuga de camareros es claro también. «Hay empresarios que no han hecho los deberes y no han cuidado de sus empleados». El resultado, coincide con García, es que «la gente se va a otras empresas donde sí cumplen con los convenios colectivos». Ambos portavoces sindicales han hecho hincapié en otros problemas añadidos que contribuyen a explicar esta situación, como el alto precio de la vivienda o la temporalidad. «Con seis meses de trabajo no se puede vivir», señalan para advertir que la falta de personal disponible amenaza con traducirse en un aumento de la carga laboral para las actuales plantillas, sobre todo con las previsiones de llegadas turísticas para este verano, lo que disparará la actividad de todo el sector.

Por ello, han apelado a la responsabilidad de las empresas para que se respeten los derechos laborales; de esa manera, insisten, se daría solución al doble problema, el de la falta de personal y el de la demanda de ocupación: «sigue habiendo mucha gente en el paro».