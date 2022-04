Saltarse un semáforo en rojo es una infracción grave que puede provocar el atropello de un peatón o el choque contra otros vehículos de la vía. Todos aquellos que no cumplan con la normativa se exponen a una multa. El Ajuntament de Palma ha instalado estos días un nuevo semáforo ‘foto rojo’, un radar que detecta y graba cuando un vehículo se salta la señal en rojo en las calles Tomàs Villanueva i Cortès, esquina con Isaac Albéniz, en la barriada de Son Oliva. No es el primero que se instala en Palma: hay otro en el cruce entre la calle Manacor, Manuel Azaña y Adrià Ferrà, instalado desde antes de la pandemia.

Si el semáforo tiene una luz ámbar intermitente únicamente debes extremar la precaución. Aunque esta situación no es motivo de sanción, lo más correcto es disminuir la velocidad para detener el vehículo antes de que el semáforo se ponga en rojo. No obstante, si la luz ámbar del semáforo es fija, equivale al color rojo, por lo que debes detenerte. Si no lo haces, puedes ser sancionado. Estas cámaras o radares que se ubican en los semáforos están situadas 25 metros delante de la línea de detención, de modo que puedan sacar una imagen nítida del vehículo con la que demostrar la infracción cometida.

El 'foto rojo' actúa cuando el semáforo se pone en rojo y la cámara o radar detecta el paso de un vehículo por sus límites; este realiza hasta un máximo de cinco fotos a color para detectar de la forma más clara posible la marca, el modelo y la matrícula del vehículo. Posteriormente, la sanción le llegará al titular del vehículo a su domicilio.

Según el artículo 146 del Reglamento General de Circulación, los semáforos indican prioridades de paso en un cruce de vías, por lo que no respetarlos es un claro motivo de multa, equivalente a saltarse una señal de stop o un ceda el paso. Por ello, no detenerse cuando un semáforo está en rojo supone una sanción económica de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir.