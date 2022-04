La falta de personal deja a la Isla sin autopsias al menos durante diez días

Desde el pasado lunes en Mallorca no se hace ninguna autopsia y la situación permanecerá así, al menos hasta después de Pascua. Ahora mismo, el Instituto de Medicina Legal no dispone de ningún auxiliar de forense. La situación supone un auténtico drama para familias que están pendientes de la autopsia de un allegado para poder obtener una licencia para enterrar a sus deudos.

Es el caso de la familia Salom Darder, que este miércoles planteó una queja formal ante la situación. En una carta, denuncian la situación: «Malén Salom Darder, nuestra hija, hermana, tía y amiga, falleció el pasado 8 de abril. 5 días después, y con gran dolor, nos vemos obligados a escribir esta carta para denunciar públicamente la falta de médicos forenses suficientes en el Instituto médico legal de Palma». Fue una muerte súbita en su domicilio de una mujer de 49 años de edad. Como en cualquier caso en el que no hay un médico que certifique el deceso, es imperativa la autopsia para que el juzgado pueda dar la licencia de enterramiento. Ayer, la familia no tenía la documentación necesaria y, lo más probable es que no se pueda hacer la autopsia hasta la próxima semana. Serán diez días sin poder enterrar a un ser querido.

«Esta situación está causando un dolor innecesario en nuestra familia, especialmente en los padres de Malén, ya de avanzada edad, que no podrán empezar a gestionar el duelo como corresponde hasta enterrar a su hija», señalan en la carta. El entierro estaba previsto para este miécoles y se desplazaron familiares desde la Península, «como el resto de nosotros, deberán seguir manteniendo abierta la herida durante más tiempo». Los hermanos y padres de la fallecida «ruegan» que la situación tenga una solución y «se nos permita despedirnos de Malén como corresponde».

Falta de personal

La falta de personal de la clínica forense es casi endémica ante la falta de personal laboral, cuya contratación es competencia del Ministerio. De una plantilla que debería tener cinco auxiliares hay tres plazas vacantes desde hace años pendientes de concurso. Los dos que hay, por distintos motivos, no trabajan esta semana, una situación de la que la directora de la clínica ya alertó a los juzgados el pasado lunes. El caso de Malén Salom no es el único. En el mismo escenario estarán todos los fallecimientos repentinos, por accidentes u otras causas que no sucedan delante de un médico que certifique las causas y permita así que se lleven a cabo todos los trámites. Es decir, muertes inesperadas para los familiares. Solo del pasado martes había otros cinco cuerpos pendientes de autopsia y se irán acumulando los próximos días.