Los hoteleros comprarán viviendas para que sus empleados paguen alquileres asequibles

Las cadenas hoteleras que operan en Mallorca y resto de Islas se han encontrado en plena apertura de establecimientos que no cuentan con personal suficiente para cubrir toda su demanda laboral. La principal causa de ello son los elevados precios de los alquileres de pisos en todas las zonas turísticas de Balears, «lo que impide que los trabajadores de temporada que llegaban cada año por estas fechas, no puedan hacerlo por el alto coste de la vivienda», indican desde la patronal de las cadenas hoteleras. La solución más factible que barajan las empresas es comprar edificios de apartamentos y poder abaratar, con ello, el acceso a la vivienda de los trabajadores procedentes de la Península.

«En Semana Santa no hay problemas, pero sí los habrá para los meses de julio, agosto y septiembre. La preocupación es manifiesta, principalmente porque no se podrá dar la calidad adecuada en todos los servicios de atención a los clientes. Es por ello, que no quedará más remedio que adquirir apartamentos y vivienda para que puedan venir los trabajadores», señalan cadenas afectadas. Las federaciones hoteleras de Mallorca y Eivissa-Formentera están seriamente preocupadas por esta coyuntura. «En Balears tenemos un problema con el precio de la vivienda, que cada vez se encarece más y hay menos oferta disponible, lo cual resta atractivo a los trabajadores que vienen de fuera por los altos alquileres que deben pagar para poder vivir durante los meses que tienen de contrato», puntualizan las patronales.

Sindicatos

Los secretarios generales de las federaciones de Servicios de UGT y CCOO en las Islas, José García y Silvia Montejano, respectivamente, afirman que la situación se ha agravado este año «porque durante los dos años de pandemia los trabajadores que venían a trabajar a las Islas en el sector de la hostelería, han optado por enfocar su actividad en el comercio y la construcción». Los sindicatos entienden el problema al que se enfrentan los hoteleros «pero hay que evitar que las viviendas o apartamentos que se compren se conviertan en pisos patera, de ahí que el alquiler que ofrezcan los hoteleros a los empleados que vienen de fuera, como mínimo, tiene que ser digno y asumible sin contrapartidas», puntualiza José García.

Montejano incide en que la temporada de verano 2022 «estará marcada por la falta de trabajadores en el sector de la hostelería, pero las empresas que opten por facilitar alojamiento a sus empleados deben huir del hacinamiento». Tanto UGT como CCOO piden al Govern, Consell y ayuntamientos que apuesten en los planes de ordenación urbanísticos «por contar con un parque de viviendas sociales, ya que poco podemos hacer en un destino turístico si faltan trabajadores para atender a los turistas por los precios de los alquileres».