Los transportistas de Mallorca desconvocan las movilizaciones previstas entre el 11 y el 13 de abril

No habrá más movilizaciones por el momento. A raíz de la decisión de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, los camioneros de Mallorca, que forman la nueva Asociación de Transportes de Mercancías de Baleares, desconvocan las tres jornadas reivindicativas que tenían previsto llevar a cabo entre el 11 y el 13 de abril, y que consistían en mesas informativas en los puertos de la Isla y una manifestación hasta el mismo Consolat de Mar.

Francisco García, portavoz de esta escisión de hasta 22 empresas de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), apunta que «no tiene sentido que a nivel nacional se desconvoque y seguir nosotros aquí. Vamos a continuar alzando las voz con nuestras reivindicaciones y ha organizar la nueva asociación en contacto con la Plataforma Nacional», al tiempo que advierte que «están pendientes de nuevas movilizaciones a nivel nacional».

En este sentido, hay que recordar que los transportistas se quejan de que no se ha hablado de la regulación de precios, no se ha creado un observatorio, como solicitaban, para estudiar lo que se cobra en el sector, ni el tema de las subcontratas», al tiempo que denuncian que las ayudas del Ejecutivo balear y del Gobierno central solo buscan «callarles la boca» y no se dirigen a solucionar los problemas estructurales del sector del transporte.