Los datos del coronavirus en Baleares a 4 de abril

La Conselleria de Salud ha confirmado este lunes 83 casos nuevos de COVID-19 en Baleares, en una jornada en la que no se han comunicado nuevos fallecidos por el virus, por lo que la cifra oficial de decesos a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia se mantiene en 1.286 personas en las islas. En la última jornada se han diagnosticado 57 casos positivos en Mallorca, 2 en Menorca y 5 en Ibiza. No hay ningún contagio nuevo en Formentera y además hay 19 que no se han asignado a ninguna isla, según los datos publicados en la web VisorCOVID. Desde que empezó la pandemia se han confirmado 268.426 casos de coronavirus en Baleares.

La tasa de positividad de las pruebas diagnósticas realizadas en la última semana es del 10,1 %. En cuanto a la incidencia acumulada en los 14 últimos días, se baja a 377 casos por 100.000 habitantes en el conjunto del archipiélago (444 la víspera). Por islas, la IA14 es de 416 en Mallorca, 354 en Menorca, 193 en Formentera y 175 en Ibiza. La incidencia acumulada en los últimos 7 días es de 113 casos por 100.000, lo que confirma la tendencia a la baja. Por municipios, las mayores incidencias acumuladas se dan en Artà, con 939 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (y 12 casos de covid-19 detectados en la última semana); Felanitx con 891 (y 64 casos nuevos) y Maria de la Salut, con 847 (y 6 casos la última semana). En cuanto al proceso de vacunación, han completado la pauta 970.143 personas en las islas, el 86,7 % de la población. La dosis de refuerzo la han recibido 476.088 personas, el 49,1 %.