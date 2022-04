El nuevo informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de la Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció vuelve a incidir en los mismos desajustes que el anterior y cuestiona cómo se gestiona el personal, los sueldos y la creación de nuevas plazas. También precisa que se siguen tramitando contratos incumpliendo muchos tramites.

El informe, firmado por el síndic major, Joan Rosselló, se refiere al último año en que la oficina estuvo dirigida por Jaime Far y recoge las alegaciones presentadas ante sus recomendaciones aunque, en la mayoría de casos, se consideran insuficientes. Far renunció a su puesto y la Oficina tiene ahora una dirección provisional a la espera de que Tòfol Milan obtenga la mayoría que precisa del Parlament para ser elegido. Este viernes, y coincidiendo con la entrega del informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, la Oficina Anticorrupció remitió a la Cámara su informe de actividades sobre el último año en el que da cuenta de que ha analizado 58 denuncias. Algunas ya fueron anticipadas por Far en su última comparecencia.

Far, exdirector de Anticorrupció

Servicio de limpieza

La Sindicatura de Comptes ha realizado un completo análisis y ha hallado incumplimientos en los procedimientos de contratación pero también en los gastos de personal. De hecho, en algunos contratos, la Sindicatura ve «indicios razonables que llevarían a la nulidad» y estima que «la actividad de gestión y recursos humanos y gastos de personal no se han desarrollado en los aspectos más significativos de conformidad con la normativa legal aplicable». La fiscalización entra tan en el detalle que dedica un apartado a la contratación del servicio de limpieza de la Oficina pero también se alude al incremento de salario a una funcionaria otorgándole una plaza sin concurso. Las alegaciones han sido presentadas por la directora en funciones de la Oficina Anticorrupció, María Belén Alonso, nombrada como adjunta a unas semanas de la marcha de Far.