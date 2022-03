Íñigo Errejón: «No se hace buena política cuando no puedes escuchar»

Íñigo Errejón, líder de Más País, ha presentado este sábado en Palma su primer libro en solitario, titulado Con todo: de los años veloces al futuro (Editorial Planeta), en la microcooperativa Espai Suscultura con la sala llena de público. El autor ha estado acompañado del senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, y la joven regidora del mismo partido en el Ayuntamiento de Manacor, Carme Gomila, que han introducido sus reflexiones sobre el libro antes de dar la palabra a Errejón. La regidora manacorina ha reivindicado la importancia de humanizar la política y considera que el líder de Más País ha realizado un trabajo «valiente y honesto» en el libro, que además aporta una «visión desmitificada de la política».

«Hay muchas formas de contar esta historia, y esta es la mía -comentaba Errejón-, honesta y autocrítica, pero desde mi experiencia». El político madrileño ha explicado que el manuscrito surgió de la necesidad de narrar sus vivencias de una forma lo más fiel posible a como sucedieron, además de hacer un repaso de un ciclo ya cerrado, que engloba la época del 15-M y el nacimiento de Podemos, entre otros aspectos, para «poder abrir otro ciclo nuevo». Íñigo Errejón ha hecho referencia al surgimiento de la extrema derecha en España y ha hablado del miedo y la inseguridad que viven los ciudadanos en su día a día.

También ha remarcado la importancia de que la política y la vida en general se ralentice, en contraposición a la ideología capitalista que apuesta por un ritmo de vida, producción y consumo frenético, para echar raíces firmes, apegadas al territorio y que la política pueda centrarse en lo cotidiano y lo que realmente preocupa a la población. El líder de Más País también ha anunciado que su formación está explorando con «mucha ilusión» las posibilidades de establecer una colaboración política con Més per Mallorca. Según ha manifestado, «este sábado se mantendrá una reunión con representantes Més per Mallorca para explorar, con mucha ilusión, las posibilidades de establecer una colaboración política, de igual a igual y respetando la soberanía de cada territorio para establecer su política electoral, con dicho partido».

En relación a unas posibles elecciones adelantadas, Errejón ha comentado que «esto solo favorece a los intentos de la derecha y nosotros no estamos pensando en elecciones o especulaciones de tiempos electorales. Creemos que el Gobierno tiene que hacer su trabajo y garantizar que esta crisis no la paguen los trabajadores. No es un tiempo de elecciones, es un tiempo de legislar para proteger a las trabajadoras, autónomos y clases populares».