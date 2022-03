La consellera de Agricultura, Mae de la Concha, compareció este jueves ante el Parlament para explicar cómo quedará el agro balear cuando, el próximo año, entre en vigor la nueva Política Agraria Común (PAC), que –destacó– tiene en cuenta «por primera vez» las reclamaciones históricas sobre la insularidad. La aprobación definitiva corresponde a la UE. La consellera, en una comparecencia a petición propia y que pareció por momentos una declaración de haber culminado sus objetivos en el Govern, destacó la colaboración del sector pero también del Gobierno del Estado y de todo su equipo en la conselleria. De la Concha ya no es la coordinadora de Podemos en las Islas pero no se ha planteado dejar el Ejecutivo y en su partido no la cuestionan.

De la Concha acudió a su comparecencia con datos. Dijo que en la actual PAC, Baleares está diluida en hasta ocho regiones agro climáticas y que ahora tendrá consideración de región específica, lo que implica que el valor medio regional será un 50 % superior. Según la consellera «supone una mejora de todos los indicadores para los agricultores y ganaderos de todas las Islas». Y más datos: hasta ahora, un agricultor cobraba unos 26 euros menos por hectárea que uno de la Península. «Con la nueva PAC, cobrará 63 euros más, por lo que el valor del derecho de Balears será, en todas las Islas, de 188,64 euros, mientras que en la Península se situará en los 125,44 euros de media», dijo. Según la titular de Agricultura, todas las Islas salen beneficiadas. En Menorca, el valor medio de la nueva PAC es un 63 por ciento más que el actual; en Eivissa y Formentera, un 103 por ciento más; y en Mallorca, un 55 por ciento más. Pons: se inició con el PP Según la consellera, la nueva PAC potenciará el relevo generacional y la igualdad real, con la incorporación de jóvenes y mujeres al sector. Los jóvenes percibirán por hectárea hasta 377,28 euros en los primeros cinco años. Las mujeres, además, un 15 por ciento adicional. Las nuevas ayudas suponen ventajas para las pequeñas y medianas explotaciones y se establecen tramos, en función de las hectárea. Balears es una de las comunidades con más porcentaje de superficie declarada sin derechos de PAC. Se facilita la incorporación de 11.067 hectáreas a las ayudas del próximo periodo, que actualmente se dedican a la viña, el olivar y las frutas, entre otros. Se incorporarán, también, con derecho a ayudas, 40.000 hectáreas de pastos permanentes. La portavoz del PP en la materia, la diputada Asunción Pons, recordó que en Menorca se han perdido el 11 % de explotaciones lecheras y que, en muchas cuestiones, ha sido crítica con la consellera y así se lo hace ver en los plenos. Pero indicó que si finalmente se aprueba por la Unión Europea la propuesta de plan estratégico, será «una evidente mejora, aunque le recordó que fue el anterior Gobierno del PP quien dio los primeros pasos. Apuntó que la guerra se ha cruzado en la tramitación y que, por ejemplo, Italia ha solicitado renegociarla y atender a sus efectos.