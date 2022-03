Vox denuncia una campaña en Mallorca contra el uso del castellano

Vox ha denunciado este jueves que los fines de la entidad Plataforma per la Llengua que apoya el Consell de Mallorca, son perseguir el uso del español y delatar el empleo de toda aquella cartelería editada en este idioma. «Esta campaña tiene como objetivo perseguir y denunciar toda la cartelería pública que esté en español. Si esto no fuera lamentable de por sí, resulta que es el Consell de Mallorca el encargado de atender todas las denuncias que la plataforma espía del catalán (Plataforma per la Llengua) reciba en redes sociales» afirma el portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili.

Vox ha indicado en una bota que pedirá explicaciones a la consellera de Política Lingüística, Bel Busquets, tras conocer la adhesión del Consell de Mallorca a la campaña «Normaliza Mallorca» promovida por la entidad «Plataforma per la Llengua» Según este partido, el equipo de gobierno del Consell de Mallorca «está convirtiendo a la corporación en agente secreto en defensa del catalán», cuando su posición «debería ser lo más neutral posible y no debería llevar a cabo esta persecución del español». 🚨VOX en el Consell de Mallorca denuncia la adhesión de la institución a una campaña impulsada por los espías del catalán.

🗣️ @tonigilimillan "El Consell de Mallorca y la Plataforma per la Llengua van a eliminar todos los carteles escritos en español"👇https://t.co/66isnBv1V9 pic.twitter.com/QRyg0znzcn — VOX Baleares (@voxbaleares) March 24, 2022 También Vox ha denunciado que la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y Bel Busquets, aprovechan los recursos y la proyección de la institución para eliminar el uso del español en la isla.