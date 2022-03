El concurso para los nuevos centros de salud no ha recibido ninguna oferta

El concurso para la adjudicación de la construcción y mantenimiento de nueve centros de salud no recibió ninguna oferta de empresas interesadas. El plazo señalado en el pliego finalizó sin que se hubiera presentado propuesta alguna incluso antes de que el Tribunal Administrativo Central emitiera su resolución –el pasado día 17– dictaminando que la licitación de todas las obras en un único lote no había sido correctamente justificada y que, por lo tanto, no se ajusta a la legalidad vigente.

Más allá del dictamen del tribunal, el hecho de que el concurso quedara desierto supone un espaldarazo más a las tesis de PIMEM, que denunciaba que las condiciones del pliego prácticamente lo hacían inaccesible para el 99 % del tejido empresarial. Es más, ni siquiera las fórmulas apuntadas por el Govern para concurrir al concurso –a través de una UTE, igual que se había hecho en otros proyectos similares en el pasado– se han demostrado lo suficientemente viables para los posibles interesados. Los servicios jurídicos del Govern estudian ahora la resolución, la cual les deja una doble alternativa: o bien rehacen el pliego con las mismas condiciones y tratando de justificarlas correctamente o bien empiezan de cero y lo dividen en lotes tal y como pedían las patronales. Desde la Conselleria de Salut se afirma que la línea de acción prioritaria será la que asegure que el proceso no se dilata todavía más, por lo que esta última alternativa debería ser la elegida. De este asunto se habló este martes en el pleno del Parlament. La diputada del PP Núria Riera y el portavoz del PI, Josep Melià, llevaron la cuestión a las preguntas de control. La presidenta Francina Armengol alegó que el Govern «buscará las fórmulas» para que los nueve centros se puedan construir con la máxima celeridad y subrayó que el tribunal no cuestionaba las licitación en bloque sino que no estuviera bien argumentada. Añadió que el Govern siempre ha licitado actuaciones de manera individualizada aunque en este caso se optó por licitar en bloque por la premura para que los centros pudieran ser realidad lo antes posible. En su respuesta contó que la CAEB le había dado «la enhorabuena» por el impulso a la obra pública. Melià objetó que «es perverso ese discurso que ustedes hacen contraponiendo atención sanitaria o licitación en bloque».