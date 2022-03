El nuevo PP cambia de estrategia. El partido de Marga Prohens ha anunciado que acudirá a la reunión convocada este miércoles por Francina Armengol para pactar medidas dirigidas a combatir la crisis provocada por la invasión de Ucrania. Los 'populares' justifican este cambio en que el Govern ha abierto la mano a la presencia de partidos que no se han sumado al Pacto por la Reactivación, como el PP, de ahí su decisión de acudir. La presidenta del Govern ha citado este miércoles a los miembros del Pacto por la Reactivación, una mesa de la que forman parte partidos y agentes sociales y que se creó para dar respuesta a los desafíos de la COVID.

El PP se había negado a participar hasta ahora en este encuentro al que sí han acudido partidos de la oposición, como Cs y el PI, así que su presencia el miércoles supone un cambio de rumbo con respecto a lo que han defendido hasta ahora. Los 'populares' no se incorporan al pacto y de momento asistirán a esta reunión en un giro que coincide con el cambio de líder en Madrid tras la salida de Pablo Casado y la inminente elección como presidente de Alberto Núñez Feijóo.

«Para nosotros el respeto y la lealtad institucional es importantísimo y por eso, cada vez que la presidenta llame a los partidos de la oposición, el PP acudirá», ha señalado la presidenta de los 'populares', Marga Prohens. Ha precisado que su partido no se sumará al Pacto por la Reactivación porque se ha convertido en una herramienta en la que sus miembros se enteran «el mismo día» de medidas como la moratoria urbanística que suponen «una bomba en la línea de flotación» para la economía balear.

«Entendemos que nos encontramos en una situación excepcional y el PP irá no solo con voluntad de consenso y de diálogo, sino con voluntad propositiva», ha añadido. Prohens ha recordado que el PP ya presentó un paquete de medidas «urgentes, que no puede esperar más» y ha criticado que el Consell de Govern celebrado este lunes no haya aprobado ninguna medida concreta para aliviar la situación en la que se encuentran los ciudadanos de las Islas.

Ha recordado que los pescadores no han salido este lunes a faenar porque no les sale a cuenta y se ha referido a la gran manifestación celebrada el domingo en Madrid, con presencia de agricultores y ganaderos de Baleares y del propio PP balear, «porque no aguantan más». «La situación se está complicando y el mensaje de Armengol es seguir esperando no sabemos a qué», ha criticado.