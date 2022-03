La entidad social de atención a la infancia, juventud y familia Espiral actualmente ofrece apoyo socioeducativo a 150 niños y niñas de un total de 75 familias del Coll d'en Rabassa, Molinar y el Arenal --zonas donde ofrece atención-- a través del programa Obert, con financiación de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, que ofrece diferentes servicios por las tardes después del colegio, como Espai Obert, el espacio lúdico para niños, niñas y jóvenes para desarrollar habilidades sociales mediante actividades, así como apoyo académico en Primaria y Secundaria, y los patios abiertos que los pone a su disposición. Hay que tener en cuenta que este número de menores y familias atendidas se duplica durante la escuela de verano.

Desde el inicio del programa, en 2008 en el Coll d'en Rabassa, la entidad ha permitido que un total de 2.000 menores de Mallorca hayan mejorado su rendimiento escolar y sus habilidades sociales por medio de actividades de juego. La responsable de los programas socioeducativos de Espiral, Belén Sánchez, ha explicado que desde el programa se pretende «dar una respuesta integral a las necesidades de los menores y sus familias para prevenir situaciones de riesgo social, favorecer la conciliación laboral y familiar».

Se trata de, ha añadido, acompañar a los niños y niñas en su crecimiento personal mediante actividades de talleres de gestión de emociones, de frustración, de trabajo en equipo o de resolución de conflictos. «También acompañamos a las familias en la crianza de sus hijos y les ayudamos a ampliar la mirada hacia a ellos. Les acompañamos a crecer juntos y juntas», ha resaltado.

Por su parte, Julia Maya, madre de uno de los alumnos, ha apuntado que gracias a las actividades, Espiral «le está ayudando mucho». «Ha sido un proceso un poco largo pero ha llegado a funcionar y sobre todo en las asignaturas lo he notado mucho. A mi hijo mayor le iba mal alguna que otra asignatura y hoy en día no me puedo quejar porque saca muy buenas notas. Todo cuesta porque yo estoy sola y a mí me cuesta estar con mis niños y que vayan mejorando», ha indicado.

Según han explicado desde la Conselleria, el apoyo que reciben los niños es con el objetivo tanto para que puedan mejorar su rendimiento académico en clave de éxito escolar como para que puedan tener las mismas oportunidades que el resto. También se los ofrece espacios de ocio seguros para que puedan ser ellos mismos y se puedan desarrollar, según ha explicado Belén Sánchez. «Yo he mejorado mucho en matemáticas y sobre todo en catalán», ha explicado Shiara Hernández, alumna que el curso que viene tiene que empezar la ESO.

Otro alumno, Abdou Kebe, ha apuntado que ha mejorado en matemáticas «porque le ayudan a hacer los deberes y, si no tiene, le dan restas o multiplicaciones». El alumno, además, ha indicado que también ha mejorado en castellano y sobre todo en catalán. Abdou Kebe también ha explicado que hay muchos juegos que no sabía hacer y desde que llega ha aprendido a jugar. «Cuando llegué no tenía amigos y ahora tengo un montón», ha afirmado este joven que lleva cuatro cursos en el programa.

Desde la Conselleria han resaltado que el crecimiento en barrios durante estos 14 años de existencia del programa ha comportado también un crecimiento en cuanto al personal de la entidad, que supera los 20. Se dan casos de jóvenes, como ha explicado Belén Sánchez, que han sido chicos que han participado en el programa y que ahora son voluntarios de las escuelas de verano. El programa Obert recibe el apoyo económico del IRPF Social que impulsa la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes.