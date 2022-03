El Tribunal Administrativo cree que la licitación de los centros de salud no es legal

El Tribunal Administrativo Central de Madrid ha dado la razón a PIMEM en la resolución del recurso que la patronal interpuso contra la licitación en un solo lote que hizo Ib-Salut de nueve nuevos centros de salud. En su escrito, el órgano concluye que la el pliego de condiciones no es conforme a derecho no «por cuanto no se ha justificado con motivación suficiente en el expediente de contratación la decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato».

No obstante, el Tribunal -órgano consultivo adscrito al Ministerio de Hacienda- reconoce que solo puede estimar el recurso parcialmente, puesto que se reconoce no competente para anular los pliegos y ordenar que se reinicie todo el proceso dividiendo la licitación en lotes individualizados, ya que «la función de este Tribunal es únicamente de carácter revisor sin que pueda sustituir las decisiones discrecionales que al órgano de contratación le corresponden». JordiMora, presidente de PIMEM, ha declarado que «hoy es un día histórico para miles de pymes del sector de la construcción, del sector del mantenimiento, de la limpieza y de la seguridad». Asimismo, ha instado alGovern a realizar de manera inmediata una nueva licitación dado su carácter urgente. Por su parte, el gerente de la patronal, Gustavo de Vicente, ha resaltado las tres conclusiones principales de la resolución: que el contrato era susceptible de dividirse en lores, que la motivación para no hacerlo era insuficiente y que el pliego de prescripciones técnicas no son conformes a derecho.