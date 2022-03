Cuando Marcos Cabrer y yo llegamos el viernes de madrugada al punto de descarga de todo el material sanitario, aquello parecía un lugar hostil del que uno no iría por gusto. Estábamos a unos 25 kilómetros del paso fronterizo con Ucrania.

u En el centro habilitado en Przemysl para refugiados era difícil contar la cantidad de personas que entraban y salían en un día. Me llamó la atención la solidaridad de los polacos con un pueblo abatido por la guerra.



La carretera no se les da bien a Marcos y a Toni López. Partieron del punto donde dormíamos a eso de las seis de la mañana. Le habían cambiado los planes y ahora se dirigían a Eslovaquia para recoger a un grupo y marchar. Sin embargo, la furgoneta no quiso responder cuando apenas llevaban tres horas de ruta. Encontraron un mecánico que, sin cobrar nada, les solucionó el problema.



Muchas estaciones de Polonia están acogiendo a refugiados. En Przemysl, por ejemplo, apenas se podía caminar del bullicio de gente entrando y saliendo de las vías del tren. A pesar de todo, cogí un billete para llegar a Cracovia. Mi sorpresa fue encontrarme con una estación repleta de familias acampadas con mantas, cojines y sacos de dormir. Decenas de voluntarios paseaban por el centro comercial de la estación de tren ofreciendo comida. Al parecer, los hoteles de la ciudad también están casi todos completos recibiendo a ucranianos exiliados.