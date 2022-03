El PSIB tilda de «brindis al sol» la crítica de sus socios a la edificabilidad hotelera

El PSIB cumplió este jueves con lo anunciado la semana pasada y votó en el pleno del Consell de Mallorca en contra de la moción de Més y Unidas Podemos, que pedía reducir del 15 al 10 % el porcentaje máximo de incremento de la edificabilidad de los establecimientos turísticos. El conseller insular socialista Javier Pascuet afirmó que la propuesta de sus socios de gobierno es un «brindis al sol» y consideró que la limitación del 5 % propuesta no supone una diferencia. «Queremos que quede en un 10 %, como hizo el Consell de Menorca», defendió la portavoz de Podemos, Magdalena Gelabert. La petición de los dos partidos pretendía que el Consell redujera la edificabilidad aprobada por el Govern (del cual también forman parte y apoyó) ahora que ya dispone de las competencias de ordenación turística.

La oposición reprochó que la moción fuera «oportunista», según dijo la representante del Pi, Xisca Mora, porque llegan las elecciones y se quieren desdecir del apoyo que dieron en el Parlament a la misma medida. «Permitir el 15 % no implica ampliar la edificabilidad u ocupar más terreno, solo ayuda a modernizar los hotelers», añadió Mora.

La consellera electa del PP, Raquel Sánchez, tildó la moción de «teatrillo electoral», y dijo no harían nada aunque no fuera aprobada. Ante las acusaciones de Ciudadanos contra Més por no decir claramente que defienden la reducción de plazas turísticas, el portavoz soberanista, Guillem Balboa, respondió que «la mejora de la calidad del sector de este país pasa por el decrecimiento».

Por otra parte, el pleno del Consell aprobó una moción de Ciudadanos para que la Fundació Mallorca Turisme celebre una reunión extraordinaria en el plazo de 15 días para analizar el desarrollo de la tramitación de la nueva ley turística balear. Después, la entidad trasladará sus conclusiones al Parlament para que la opinión del Consell pueda ser tenida en cuenta a la hora de elaborar la normativa.

67,3 millones al presupuesto

El conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, informó al pleno de la incorporación de 67,3 millones de euros a los presupuestos del Consell de 2022, una partida que proviene del remanente por superávit del pasado año. Estos recursos se destinarán, principalmente, a dotar partidas presupuestarias para la recuperación económica. El PP criticó que la liquidación no se gastara el año pasado y acusó al Pacte de ser un mal gestor, mientras que el portavoz del PSIB, Andreu Alcover, defendió que este dinero será de gran ayuda en un contexto de incertidumbre a causa de la guerra en Ucrania.