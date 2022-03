Las firmas baleares en Rusia y Ucrania, en hibernación hasta el fin de la crisis   

Al igual que tantas otras firmas extranjeras, la mayor parte de las empresas baleares presentes en Rusia y Ucrania ha paralizado su actividad en estos países, en standby a la espera de que se resuelva el conflicto o al menos que se abra un nuevo escenario que arroje un poco de luz sobre su futuro. No es que el parón vaya a suponer un golpe importante a su facturación, ya que en el caso de la mayoría de esos negocios el volumen de su actividad allí es realmente marginal. El valor de las exportaciones baleares totales a Rusia en 2021 fue de 470.000 euros, mientras que a Ucrania no llegaron a los 170.000 euros. A modo de comparación, las exportaciones a Reino Unido y a Alemania, por ejemplo, fueron de 101 millones y 306 millones, respectivamente. La preocupación gravita más en torno al drama humanitario y a los amigos y conocidos que sus conexiones empresariales les han procurado.

PONS QUINTANA: Tiendas multimarca paradas en Rusia, Ucrania y Bielorrusia

La firma menorquina de calzado opera en dos tiendas multimarca en Rusia y otras tantas en Ucrania y Bielorrusia. En Rusia, de momento, se mantienen. «No sabemos exactamente en qué situación están allí, dependemos de los agentes locales que trabajan con nosotros», señalan desde la empresa. Como cada año, planeaban participar a finales de marzo en la feria Obuv’ Mir Kozhi de Moscú –un evento de calzado internacional que expone calzado de alto nivel y precio, principalmente italiano– junto al resto de empresas de calzado españolas. La feria se ha aplazado a finales de abril pero nadie sabe cuál será la situación por entonces. Una situación similar vive la otra gigante de la industria del calzado menorquín, Mascaró. Otra firma puntera en la escena internacional del sector del calzado Camper también podría quedarse operando en Rusia de momento.

METALURGIA PONS: Efectos directos e indirectos con la venta de bisagras

La empresa de Alaior comercia en Rusia con bisagras (además de cerraduras, pernios y otros accesorios para puertas y ventanas). Bernat Pons Mascaró, administrador de la firma junto con su hermana, admite que «no es que sea un mercado muy importante pero sí que suma». Pons paralizó todos los encargos que tenía en la parrilla de salida tras el estallido del conflicto «y ahora estamos a la espera de ver qué sucede». En su caso, a los efectos directos por la paralización de esta actividad habrá que sumar los indirectos por los negocios de clientes nacionales que también lo son a su vez de los propios rusos.

DESTILERÍA ANTONIO NADAL: En búsqueda de nuevos mercados en países vecinos

Biel Àngel Morey, director de fábrica, señala que el impasse en el que se hallan sus negocios en las zonas afectadas «no es una crisis normal». Esta misma semana han iniciado contactos con potenciales clientes de las repúblicas bálticas –Lituania, Letonia y Estonia– para explorar las opciones que tendrían para reabsorber toda la producción que se quedaría en el limbo en el caso de no poder retomar la actividad en Rusia y Ucrania. Mantendrían también planes de introducción en Polonia, Turquía oRumanía, alternativas en unas latitudes que no les son nada extrañas (ya están presentes en países como Moldavia, Bielorrusia, Kazajistán o Azerbayán). Aun así, en ningún caso va a ser una transición de un día para otro. «Va a ser largo y complicado desarrollar ahí nuestros productos». Aunque productos como el ron, la absenta y la ginebra son los que tenían mayor salida en Rusia yUcrania, Morey señala que no serán sistemáticamente los que podrían absorber los nuevos mercados, ya que «los hábitos de consumo varían mucho de un país a otro pese a la cercanía».

BESTARD: Envíos a Ucrania cancelados y preocupación por los amigos

Mats Linholm, director comercial de Bestard, explica que la empresa tenía previsto para estas últimas semanas un envío para Ucrania que tuvo que ser cancelado. El volumen de actividad de sus productos entre Rusia y Ucrania no llega al 2 % –venden bastante más en República Checa, por ejemplo–, por lo que su principal interés ahora radica en la situación humana de «muchos clientes nuestros de allí que también son amigos que han venido a Mallorca a veranear con sus familias».