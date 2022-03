La iglesia ortodoxa de Mallorca celebra una misa por la paz

En Palma, cada domingo, se ofician liturgias ortodoxas que reúnen a decenas de personas de nacionalidades diversas, como rusos, ucranianos, búlgaros o rumanos, entre otros. En esta ocasión, el coro ortodoxo de Mallorca, que siempre participa en las misas, ya que son cantadas, ha entonado cantos e himnos dedicados a la paz durante la celebración.

El archimandrita Makary ha querido expresar unas palabras sobre el conflicto en Ucrania al finalizar la liturgia, pero la emoción ha podido con él. «Cuando he querido hablar, me ha sobrepasado la pena, las ganas de llorar. Es que, ¿la pandemia no se ha llevado a suficientes personas de todo el mundo? Yo he visitado todos los sitios que están bombardeando, he oficiado liturgias allí. Y no puedo entenderlo, es como si la mano derecha y la izquierda se estuvieran peleando», comentaba con pesar el archimandrita sobre la invasión rusa en Ucrania.

La comunidad se muestra unida frente al conflicto ruso-ucraniano y aboga por la vía pacífica y del diálogo. Desde la iglesia ortodoxa también se impulsan recogidas de ayuda humanitaria para colaborar en lo que sea posible con las víctimas de la guerra.