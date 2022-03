El orden del día de la sesión plenaria del Parlament del próximo martes incluye dos preguntas relacionadas con la guerra iniciada en Ucrania. Son del diputado de Cs Juan Manuel Gómez y de la diputada del PI Lina Pons. Van dirigidas a la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago, y no aluden a la posición del Govern ante el conflicto sino a su actuación ante la crisis humanitaria, es decir a las personas que huyen y buscan refugio. Baleares, como ya han adelantado esta semana la consellera y la presidenta Armengol será lugar de acogida. En la misma sesión plenaria del martes se debate otro asunto que puede dar pie a hablar de la guerra: la participación del franquismo en el Holocausto nazi y cuál fue la actitud de España.

Es una propuesta de Podemos, Més per Mallorca y Més (anterior a la invasión) y en línea con la estrategia de la secretaría autonómica de Memoria Democrática que dirige el presidente del partido morado en Palma, Jesús Jurado.

¿De qué lado está Jurado en relación a la guerra? ¿Del lado de quienes como la coordinadora estatal de Podemos, Ione Belarra, defiende que no hay que enviar armas o del lado del PSOE y la vicepresidenta Yolanda Díaz y posible candidata de una confluencia de izquierda que defiende que sí? Lo explica a este periódico. Según Jurado, la Guerra Civil española (1936-1939) y el conflicto europeo no son comparables. «Es una idea muy romántica pedir armas para la resistencia desde el sofá de tu casa o a través de Twitter», indica. Pero, en su opinión, la idea incluso es rechazada por militares «que saben de lo que hablan». Jurado admite que puede haber diferencias de matiz en el seno de Podemos y entre éste y el PSOE pero que «las discrepancias son sanas» y que eso forma parte de cualquier gobierno de coalición.

Antonia Jover es la coordinadora de Podemos en Balears además de diputada por las Islas. «El envío de armas es un error porque no es eficaz para acabar con el conflicto, muchos militares nos han dicho que armar a la población civil en contra de un ejército profesional no va a cambiar la correlación de fuerzas. Esto sólo puede acabar con una intervención de la OTAN liderada por los Estados Unidos que nos llevaría a un conflicto global o por un acuerdo», indica Jover, que no ve otra salida que la vía diplomática. «Europa debe apostar por la ayuda humanitaria y la acogida de refugiados», añade para decir que este asunto no frustrará la coalición y «esa es la posición del partido en Baleares más allá de las divisiones y polémicas que se quieran montar sobre este asunto».

Sólo un cargo de Podemos, y en privado, ha comentado con este periódico que «esta posición de no a la entrega de armas tiene algo de infantil», pero indica que «no tengo las respuestas para todo y menos para este asunto».

La alusión de Jurado al papel de Twitter no es gratuita. La red social acoge muchas voces sobre este debate y, el pasado viernes, la empleaba Xavier Pastor, ex dirigente de Greenpeae para comentar que «un debate similar [al de Podemos] lo tuvo Greenpeace en 1991, sobre la posición de la organización en el ataque de Serbia contra Croacia, intervención o no, y dejó serias cicatrices internas».