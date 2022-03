El «Wonder of the seas», el barco de cruceros más grande del mundo, zarpó este viernes en su primera salida desde el puerto Everglades (Florida, EE.UU.), y se prevé que en mayo se dirija a Barcelona para la temporada de verano, con Palma como uno de sus destinos de su ruta por el Mediterráneo Occidental.

El barco de la compañía Royal Caribbean dio la bienvenida a sus primeros huéspedes en esta salida que les llevará por el Caribe en un crucero de siete noches, pero antes se realizó el tradicional bautizo con chorros de agua expelidos por dos buques desde el puerto Everglades, que despidió por primera vez a este barco con cerca de 30 minutos de demora sobre la hora de salida prevista. Construido en St. Nazare (Francia), el barco mide 64 metros de ancho y 362 metros de eslora. Tiene capacidad para 6.988 pasajeros y una tripulación de 2.300 personas, lo que le permite desbancar al «Symphony of the seas», también de Royal Caribbean, como el crucero más grande del mundo.

El barco cuenta con The Ultimate Abyss, el tobogán más alto en el mar, una tirolina de 10 metros de altura, un simulador de surf, rocódromos, y más de 20.000 plantas reales en su particular «Central Park». La compañía presume de que el barco cuenta además con más de 20 restaurantes y bares, y tan grande es que tiene hasta ocho «vecindarios». El «Wonder of the Seas» tendrá dos diferentes rutas, una por el Caribe oriental y otra por el occidental, que incluyen visitas a Labadee (Haití), San Juan (Puerto Rico), Roatán (Honduras) y Cozumel y Costa Maya, ambas en México, así como una jornada en CocoCay, una isla privada en las Bahamas propiedad de la compañía de cruceros.

Y mantendrá estas rutas hasta que en mayo próximo el barco se dirija a Barcelona (España) y Roma, donde realizará la temporada de verano con cruceros de siete noches por el Mediterráneo occidental a destinos como Nápoles y Florencia, en Italia; Mallorca, en España, y la región de la Provenza, en Francia. En noviembre de este año, el «Wonder of the seas» regresará a las costas del Caribe y Bahamas desde el que será su puerto base en Fort Lauderdale.