La comisión europea sobre menores no ha citado a nadie para entrevistar

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no ha contactado todavía con ninguna de las personas con las que quiere entrevistarse la delegación que tiene previsto viajar a Palma en abril para solicitar información con la que responder a tres particulares –entre ellos un candidato de Vox por Eivissa– que se dirigieron al Parlamento Europeo para que se ocupara del caso de las menores abusadas que estaban bajo la tutela del Consell de Mallorca.

Según se informó este viernes desde el Govern y el Consell de Mallorca, la única información que disponen es la que han ido publicando los medios de comunicación y las declaraciones de cargos del PP y de Vox sobre la visita a Mallorca y su interés en entrevistarse con la presidenta del Ejecutivo, Francina Armengol, y la del Consell, Catalina Cladera. Sólo el Parlament ha recibido una comunicación de una secretaria de la Comisión de Peticiones solicitando una sala en la que «poder reunirnos con diversas autoridades baleares el 12 de abril en el marco de la visita de información que se realizará a Palma». En esa comunicación se adjunta un programa, al parecer un borrador no definitivo.

La Mesa de la Cámara abordó este asunto el jueves y se acordó solicitar más información y comunicar que el día en que se solicitaba la sala se reúne el pleno y no hay espacio disponible. La respuesta iba a remitirse ayer aunque se ha pospuesto para el lunes. Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP, interpretó así, a través de un tuit, la decisión del Parlament: «De nuevo, el gobierno de Armengol da la espalda a investigar los casos de abusos sexuales a menores tuteladas por el Consell de Mallorca que preside Catalina Cladera. Es un despropósito que sigan sin asumir responsabilidades».

Actuación

Desde el Govern y el Consell se negó este viernes que no quisieran colaborar. Lo que ocurre, dijeron, es que nadie les ha llamado. Al ser preguntada hace unas semanas en el Parlament, la presidenta Armengol dijo que aunque la competencia es del Consell, se les facilitaría la documentación que precisaran y se respondería. Desde el Consell se quiere aprovechar la visita para plantear a la delegación el modo en que actuó el IMAS. Primero se hizo una comisión de expertos y luego una política. Javier de Juan, conseller de Presidència y ex director del IMAS, tampoco ha recibido ninguna notificación. Ayer comentó: «Este asunto no afecta sólo a Balears, por desgracia. Y hay que evitar el ruido político. Ofrecemos nuestro informe de conclusiones y nuestras propuestas de actuación».