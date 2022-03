Armengol confía en que la fábrica de Can Ribas ayude a transformar La Soledad

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que la fábrica de Can Ribas será «un elemento transformador e innovador» para la barriada de La Soledad, en Palma. Así lo ha indicado durante su visita este jueves a las obras que se están realizando en la Fábrica de Can Ribas, en la que ha estado acompañada por el alcalde de Palma, José Hila. La presidenta ha dado la enhorabuena al Ayuntamiento de Palma por esta iniciativa y ha recordado que, desde hace dos legislaturas, se trabaja en conjunto entre instituciones porque comparten «los mismos objetivos». «Aquello que se planifica, se puede conseguir con ganas y planificación política», ha aseverado. Según Armengol, este trabajo conjunto se plasma en las obras de la Fábrica de Can Ribas, que será un centro de creación y escuela circense. «El barrio de Nou Llevant y de La Soledad necesitaban de inversión pública diferente», ha subrayado, a la vez que ha destacado la necesidad de dibujar un espacio «donde la cultura sea una herramienta de transformación de las barriadas de Palma».

En este sentido ha puesto, por ejemplo, las 78 viviendas públicas que se están construyendo y las obras de la futura sede de la Orquesta Sinfónica de Baleares. El centro costará, según la presidenta, poco menos de un millón de euros y está financiado con la Ley de Capitalidad. De este modo, Govern y Ayuntamiento colaboran en la puesta en marcha de esta escuela de circo. Por su parte, el alcalde de Palma ha remarcado «la apuesta por la transformación del Nou Llevant y La Soledat» con diferentes actuaciones públicas que «generarán ocupación y que serán una oportunidad para los barrios y para los niños». «Se ha apostado por la diversificación y no solo por las viviendas de lujo», ha dicho. Recuperam el patrimoni històric de La Soledat per obrir l'art i la cultura als veïnats i veïnades de Palma.



L'antiga fàbrica tèxtil de Can Ribes es convertirà en el primer centre públic de creació i coneixement del circ.



L'any que ve obrirà les portes a tothom! 🙌



L'antiga fàbrica tèxtil de Can Ribes es convertirà en el primer centre públic de creació i coneixement del circ.



Está previsto que las obras puedan finalizar este año y que el centro de circo abra las puertas el año que viene. Las obras de reforma estructural y rehabilitación empezaron el agosto de 2021. Además de consolidar la estructura de Can Ribas, las obras prepararán la edificación para nuevos usos y elementos, además de rehabilitar los alrededores: soleras, fachadas y cubiertas. La empresa especializada en proyectos de arquitectura y circo Volátil se encargará del asesoramiento técnico, con el objetivo que la seguridad esté garantizada a los entrenamientos de circo. En cuanto a la gestión, a estas alturas se trabaja en la preparación de un convenio de gestión con la Asociación de Profesionales del Circo de las Illes Balears que también incluya todas las entidades y personas que tienen relación con el circo, además de un programa de circo social.