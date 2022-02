El expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón ha dicho este jueves en Palma que Putin «busca la vuelta a la Rusia zarista» y que la Unión Europea tiene muy clara cuál es su posición, que es la de defensa de sus fronteras. «Tenemos que mantenernos en la unidad y tratar de apagar este incendio con el menor sufrimiento para la sociedad civil y apoyando a Ucrania», ha dicho.

El expresidente del Parlamento Europeo ha precisado que la posición de la UE no surge de la noche al día y que no es improvisada. En su opinión, el conflicto no tendrá las dimensiones de una «guerra total» y añade que Putin pretende dividir Europa y no acepta que «los imperios» han desaparecido. Ha elogiado la posición del Gobierno español y valorado el papel que juega Josep Borrell.

Barón ha asistido a un acto que se celebra en el Parlament balear en recuerdo del llamado contubernio de Munich que, en 1962, se celebró en la esa ciudad alemana y que supuso un intento de superar la Guerra Civil española desde el europeísmo y la democracia. Félix Pons (padre del político socialista del mismo nombre) y Joan Casals participaron en aquella reunión y fueron represaliados por la dictadura. Durante la inauguración del acto de recuerdo, las referencias al ataque a Ucrania han sido inevitables.