Los terremotos se originaron en fracturas de la Serra de Tramuntana

Los vecinos de es Caülls y Son Ametler, en Marratxí, se sobresaltaron anteayer por los dos terremotos que sacudieron la zona. Cristina, una de las residentes, contó a este periódico que «dio la sensación que se movía la casa. Pensé que pasaba un avión caza por el tema de Ucrania. Fue como si estuvieran con una perforadora en la casa del vecino, durante unos cinco segundos». Camino explicó que «noté que el suelo vibraba. Luego llegó el segundo y fue más potente, pero más corto. Mi hija me dijo: ‘Mamá, es como si hubiera pasado una moto’». Práxedes y Fernando, otros vecinos de esta urbanización junto al centro comercial Mallorca Fashion Outlet, también fueron sorprendidos a última hora de la tarde por los temblores. «Eran aproximadamente las ocho menos veinte y estábamos en casa con unos amigos, de charla, y de repente sentimos una vibración muy fuerte, como una explosión. No sabíamos qué estaba pasando. Nuestra vecina del tercero había tenido unos problemas con el gas, así que pensamos que a lo mejor era eso. Al momento nos llamó otra vecina, preguntándonos cómo estábamos y vimos que no era lo del gas. El segundo temblor aún fue más fuerte».