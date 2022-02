Valtònyc revela cual fue su plan para huir de España

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas 'Valtònyc' ha revelado por primera vez cual fue su plan para huir de España sin ser detenido. Lo ha hecho en el podcast 'La Sotana', un programa de humor irreverente sobre el FC Barcelona, donde Valtònyc también se ha mostrado contrario al Real Mallorca y simpatizante del Atlètic Balears.

«Salir de España y llegar aquí (Bélgica) en libertad fue la victoria que más he celebrado», explica el mallorquín antes de revelar su plan de huida. Sin dar nombres ni grandes detalles para evitar posibles problemas Valtònyc relata que se encontraba en Barcelona para iniciar su salida del país. Allí se subió a un avión que salía dirección Mallorca. «Facturé todo y me subí al avión. Cuando estaba todo el mundo sentado y preparados para volar le dije a una azafata que me había dejado la cartera fuera y tenía que salir. Me bajé del avión pero allí quedó registrado que yo había volado y estaba en Mallorca».

Mientras las autoridades envían la orden de detención a Mallorca y avisan a las compañías aéreas y marítimas para retenerle en caso de salida, Valtònyc ultima su movimiento final de distracción y avisa a sus contactos para que compren billetes a su nombre y los facturen con salida en Mallorca. «Unas treinta personas compraron billetes a mi nombre y la Guardia Civil se volvió loquísima». Finalmente el rapero viaja de Barcelona a Bruselas por tierra para no dejar ningún rastro.

Valtònyc, el Real Mallorca y Rafa Nadal

Durante la entrevista Josep Valtònyc reconoce algunos de sus gustos futbolísticos. Además de declararse 'culer', el rapero de Sa Pobla explica que es profundamente anti mallorquinista: «El Mallorca a la mierda. Soy anti mallorquinista. Soy del Atlètic Balears. Los 'hooligans' del Mallorca son unos fachas y el Mallorca es hijo de Lluís Sitjar, un falangista que ordenó matar mucha gente en Porreres».

Don Josep Miquel Arenas Beltran @valtonyc.



Digues-ho més alt per als de darrere. pic.twitter.com/ImON5OTXdZ — Marc Morote (@MarcMorote) February 23, 2022

¿Siendo de Mallorca has de ser un gran seguidor de Rafa Nadal, no?, le preguntan con el irónico tono habitual del programa. «No soy fan de Nadal, no me gusta el tenis, puede ser muy buen tenista pero me bastaría con que respete las leyes y fuera como los otros. En Mallorca tiene privilegios urbanísticos porque es rico y juega bien a tenis», concluye.