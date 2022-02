Unas 30 personas protestan delante del Parlament a favor del catalán

Unos treinta miembros de diferentes entidades a favor del catalán se han manifestado este martes delante del Parlament, con motivo de la aprobación de la primera Ley de Educación de Baleares. Los pitidos y las consignas se escuchaban desde la sala de plenos, donde se debatía la normativa. La mayoría de los manifestantes llevan la popular camiseta verde a favor de la escuela en catalán y han criticado que el Govern no haya ido más allá para proteger la lengua mediante la ley.

La consellera de Agricultura, Mae de la Concha, ha salido del Parlament y al verla los manifestantes han coreado «agricultura en catalán», porque la consellera siempre interviene públicamente en castellano. De la Concha no se ha amedrentado y ha ido a hablar con algunos miembros del grupo, a los cuales les ha explicado que aunque sabe hablar catalán se expresa mucho mejor en castellano.

La manifestación se ha producido justo un día después de que el Pacte acordara en el último momento eliminar de la ley que el castellano y el catalán figuren como lenguas vehiculares. De hecho, esto es lo que pedían entidades como el Moviment per l'Escola en Català, que presionaron especialmente a Més per Mallorca y Més per Menorca para que retiraran este concepto de la normativa.